Elke van Lingerie Ultime in ‘Kan ik het ook?’ op VTM

Elke Van de Cappelle uit Assebroek komt nu zondag 1 december op VTM in Kan ik het ook? In het programma gaat Justine De Jonckheere op zoek naar specialisten in hun vakgebied. Elke kreeg de vraag van VTM en ging spontaan in op het voorstel. “Het was een erkenning voor mijn zaak Lingerie Ultime die ik in augustus 2018 gestart ben in het winkelcentrum aan de Moerkerkesteenweg in Sint-Kruis. Ik kan intussen rekenen op een zeer trouw cliënteel. Ik heb ook een ruim aanbod met betaalbare lingerie maar ook bad- en slaapmode. Zelf promoot ik mijn zaak regelmatig met modeshows. Zo is mijn collectie op 7 december nu te zien tijdens een fashionavond bij SK Steenbrugge. In oktober is VTM komen filmen in de zaak. Het was leuk samenwerken met die mensen. Ik was totaal niet zenuwachtig en alles is vlot verlopen. Ik ben eigenlijk ook opgegroeid tussen de lingerie want zowel mijn overgrootmoeder, grootmoeder en tante runden een lingeriewinkel aan de kust. Daar is mijn liefde ontstaan en later heb ik mijn baan in het onderwijs geruild om zelfstandige te worden en mijn eigen lingeriezaak te runnen. Ik beklaag het mij nog geen minuut. Ik ben blij als ik klanten kan helpen bij het kiezen van de juiste beha die goed zit. Met de nodige ervaring weet ik snel wat zal aanslaan. Ik heb ook heel wat sterke merken die ik jaarlijks ga uitkiezen”, vertelt Elke. (SR)

Het programma zal nu zondag te zien zijn op VTM om 16 uur en op 7 december om 14.30 uur en daarna nog op VTM Go.