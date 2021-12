Documentaire “Het proces dat niemand wou” laat slachtoffers in de zaak-Bart De Pauw aan het woord

In de documentaire “Het Proces Dat Niemand Wou” vertellen acht vrouwen eenmalig over hun ervaring in de zaak-Bart De Pauw. Onder meer de actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert en Lize Feryn geven antwoorden op de vragen die rondgonsden, zoals “Wat is er zo erg aan sms’jes?”, “Waarom heb je zo lang gezwegen?” en “Waarom stelde je je burgerlijke partij?”. Dat kondigt de Vlaamse streamingdienst Streamz woensdag aan in een persbericht. De Pauw werkte niet mee aan het televisieprogramma.

Meer dan een jaar voor het proces contacteerde programmamaker Tess Uytterhoeven alle betrokken partijen. “Acht vrouwen waren bereid om mee te werken. Na vier jaar van plichtmatig stilzwijgen doen zij in deze driedelige documentaire voor het eerst en eenmalig hun persoonlijke relaas”, klinkt het in het persbericht.

Pijnpunten

De vrouwen beschrijven niet alleen wat ze meemaakten, maar reflecteren ook over de plaats van hun verhaal in de maatschappelijke ontwikkelingen en staan stil bij de persoonlijke impact van de aandacht in de pers en op sociale media. De documentaire “legt in drie afleveringen de maatschappelijke pijnpunten bloot van de gemediatiseerde zaak rond televisiemaker Bart De Pauw”, stelt Streamz.

“Door de betrokkenen zelf aan het woord te laten, proberen we antwoord te bieden op de vele maatschappelijke vragen die deze zaak met zich meebracht”, zegt Uytterhoeven. Ook De Pauw werd herhaaldelijk gevraagd om zijn verhaal te doen, maar hij ging niet op de uitnodiging in, stipt Streamz nog aan.

Vandaag al te zien

“Het Proces Dat Niemand Wou” is een productie van Woestijnvis, met de steun van de Vlaamse Tax Shelter. De reeks is vanaf vandaag/woensdag te zien op Streamz.