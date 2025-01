Deerlijk eert Niels Destadsbader met standbeeld: “Een mooie opportuniteit in de trouwzaal”

Zanger en presentator Niels Destadsbader heeft zijn eigen standbeeld. Dat werd geregeld in het programma James & Co.

De Stadsbader, dat is de naam van het standbeeld dat Deerlijk voor Niels Destadsbader gemaakt heeft. Het werd onthuld tijdens James & Co donderdagavond. Het standbeeld staat in het gemeentehuis van Deerlijk. Het werd onthuld in het bijzijn van het schepencollege, vrienden en kennissen van Destadsbader en leden van Die Ghesellen, de toneelvereniging waar hij zijn eerste stappen zette als acteur.

“De Stadsbader is een woordgrapje dat natuurlijk te maken heeft met zijn familienaam”, zegt schepen Claude Croes (CD&V). “Maar Niels vertelde ook dat hij zijn liedjesteksten in bad schrijft. Ik vind het alleszins een geslaagde creatie, die zeker een plaatsje zal krijgen in het gemeentehuis.”

”Het is een prachtige manier om de band die Niels met Deerlijk heeft in de verf te zetten”, zegt Croes. “Voorlopig krijgt het een plaatsje in de trouwzaal van het gemeentehuis. Ik vermoed dat het wel eens een echte publiekstrekker kan worden. Het is in elk geval al een mooie foto-opportuniteit voor pas getrouwde koppeltjes en andere genodigden in de trouwzaal. Wat we er in de verre toekomst mee zullen aanvangen, zullen we nog overleggen met het schepencollege.”