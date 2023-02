De Mol start op zondag 19 maart met een unieke twist!

Bericht aan alle mollenvangers: het nieuwe seizoen laat niet lang meer op zich wachten. Heel binnenkort kunnen we de avonturen van Gilles De Coster en een nieuwe groep kandidaten wekelijks volgen op Play4. Het elfde seizoen van De Mol gaat van start op zondag 19 maart en plaats van gebeuren wordt, na drie reeksen in Europa, de Amerikaanse staat Arizona. Het aftellen kan nu echt beginnen!

Samen met de releasedatum krijgen we nu ook al een geheimzinnige teaser te zien, een eerste kennismaking die ons al meteen het allerbeste laat vermoeden.

“Dit hebben we nog nooit gedaan”

Presentator Gilles De Coster is aan het woord. Hij spreekt iemand toe: “Jij hebt alle selecties doorlopen. Jij bent onze …”. Daarna horen we een vervormd geluid. Op het einde van de teaser horen we Gilles duidelijk zeggen: “Dit hebben we nog nooit gedaan. Zie je het zitten?”. Over wat het gaat, komen we nu dus nog niet te weten.

Komt er een nieuwe rol in het spel? Twee Molletjes? Of krijgt de Mol van dit seizoen een helpende hand van een andere kandidaat? Of spreekt hij toch een groep toe? Mijn idee is dan dat er nog een grondige selectie zal gebeuren ter plaatse. In plaats van met tien starten we dit seizoen met twintig en de eerste aflevering valt al meteen de helft af. De makers hebben ons in elk geval al direct weer bij ons nekvel te pakken! De Mol zet voet op Amerikaanse bodem voor een seizoen vol vraagtekens.

© Play4

Wat hebben we vandaag nog allemaal geleerd? De eerste aflevering komt dus op de buis op zondag 19 maart, maar al een week eerder, op zondag 12 maart, kunnen we kennismaken met alle kandidaten tijdens de eerste aflevering van Café De Mol. Presentator Dennis Xhaët gaat net als vorig jaar met enkele bekende gasten op zoek naar de saboteur en doet dat dit jaar live vanuit het Antwerpse Play Zuid.

© Play4

Finale op zondag 7 mei

Op zondag 7 mei is het dan tijd voor de finale. Die kan je volgen vanuit je luie zetel of vanuit Kinepolis Antwerpen in aanwezigheid van de kandidaten. Tickets daarvoor kan je nu al reserveren via de website van GoPlay.

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys