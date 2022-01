Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM: “Meer West-Vlamingen op tv? Heel graag!”

Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM, is naar eigen zeggen bijzonder trots op het goedgevulde voorjaar bij VTM. Vrijdag volgt de aftrap met het langverwachte tweede seizoen van ‘The Masked Singer’, dat eerder al potten brak. Zelf kijkt hij onder meer uit naar het veelbelovende ‘De Verraders’. “Toen we de cijfers in Nederland zagen, zijn we meteen op de kar gesprongen.”

Afgelopen zomer vierde hij zijn tiende verjaardag bij VTM, maar op zijn lauweren zit er nog lang niet in, integendeel. Als we Davy spreken, is hij net terug uit vakantie en stelt hij meteen het voorjaar van VTM mee voor. “Een geluk dat ik goed uitgerust ben”, lacht Davy. “Want er zit heel wat aan te komen voor de kijkers, niet alleen bij VTM maar ook de andere kanalen en online.”

Aftrappen doen ze vandaag/vrijdag met The Masked Singer, waarbij bekende Vlamingen in groteske kostuums zingen en door Vlaanderen en een speurdersteam letterlijk en figuurlijk ontmaskerd moeten worden. Het format verscheen in september 2020 op antenne en was een instant succes. De finale haalde meer dan 2 miljoen kijkers. Dat jaar moesten ze alleen de kerstspecial van FC De Kampioenen laten voorgaan. “Het was het beste cijfer voor VTM in 20 jaar. En dat in tijden waar lineaire televisie niet altijd vanzelfsprekend is. Natuurlijk hoop je daarop, maar we waren toch aangenaam verrast. We hadden van het programma gehoord toen Jens (Dendoncker, red.) met ‘Hoe zal ik het zeggen?’ genomineerd werd voor de Emmy’s. Toen bleek dat de Amerikanen het concept van The Masked Singer wilden uitzenden, zijn we ook een versnelling hoger geschakeld. Want het idee was initieel vreemd. Toen we voor de eerste reeks rondbelden, waren er veel die wat weigerachtig waren. Voor de tweede reeks was dat duidelijk een ander verhaal. Ik denk dat er veel kijkers verbaasd zullen zijn wie er onder de maskers zitten. Bovendien hebben we naast een sterk deelnemersveld ook een uitgebreid speurdersteam. Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker krijgen het gezelschap van drie nieuwe experten. Letterlijk, want Kevin Janssens, Ruth Beeckmans en Andy Peelman weten als geen ander hoe het is om daar te staan. Dat zorgt voor een hele fijne dynamiek op het scherm. Bovendien mogen de kijkers zich nog aan heel wat verrassingen verwachten. De twee robots die aan bod komen… zijn ze een liefdeskoppel? Werken ze samen? Of hebben ze niets met elkaar te maken?”

Voor die andere klepper dit voorjaar, De Verraders, keek VTM ook voorbij de landsgrenzen. ‘De Verraders’ is een concept dat begin 2021 op antenne verscheen in Nederland. De programmamakers boekten eerder al succes met ‘Wie is De Mol?’. Opvallend: dat werd lang gepresenteerd door Art Rooijakkers, die momenteel het tweede seizoen van De Verraders presenteert.

Staf Coppens presenteert het veelbelovende De Verraders. (foto VTM)

“In De Verraders zien we 18 bekende kandidaten die samengebracht worden in een kasteel, waar ze een zo groot mogelijke zilverschat moeten verdienen. Alleen zijn er drie verraders in het spel. Het maffe is dat de kijkers al van in het begin zullen weten wie dat zijn. Het resultaat is nog zenuwslopender dan dat we hadden gedacht. We waren aangenaam verrast van hoe manipulatief en sluw sommige kandidaten uit de hoek konden komen. Zelfs de Nederlandse makers, die ons beschouwen als ‘brave Vlamingen’, vielen van hun stoel. Toen het programma daar initieel op antenne ging, was onze interesse gewekt. Toen de dag nadien de kijkcijfers binnen kwamen, hebben we meteen gebeld. We zijn een van de eerste buitenlandse producties, maar intussen zijn al heel wat andere landen ook op de kar gesprongen. Staf Coppens doet dat overigens ongelooflijk goed als presentator.”

“We zetten extra in op entertainment dit voorjaar”, aldus Davy. “Op al onze zenders overigens. Daarbij zijn er ook een aantal vaste waarden, zoals Boer zkt. Vrouw en Liefde voor Muziek. Vlaamse artiesten, muziek en VTM blijft een succesformule. We hebben dit seizoen een geweldige cast en heel wat fijne muziek. Als je dacht dat ‘She’s after my piano’ (van 2 Fabiola, red.) een oorwurm was, wacht tot je deze nieuwe versie hoort.” (grijnst)

Op vlak van fictie krijgen we vanaf maandag Glad IJs voorgeschoteld. De fictiereeks deed het eerder al niet onaardig op Streamz. “We focussen op één fictiereeks per seizoen, maar voor ons is het de optelsom van verschillende kanalen, als iets het goed doet op VTM GO of Streamz, dan nemen we dat ook in acht. Vergeet ook niet dat we al elke dag een uur fictie voorschotelen. Lisa gaat later dit voorjaar weer van start en kan tot nu toe hele sterke cijfers voorleggen. Ook Familie, dat recent hun 30ste verjaardag mocht vieren, is bezig aan hun beste jaar sinds eind jaren 90.” Dat het leeft, bewijst ook de recente commotie die ontstond toen bleek dat twee vaste waarden uit de reeks werden geschreven. “We hebben Gunther en Martine uitgenodigd voor een lunch en een goeie babbel. Nee, we hebben geen spijt van onze beslissing. Als het gaat over dergelijke series, wil je de kijker een stap voor zijn door niet voorspelbaar uit de hoek te komen. Daarvoor moet je af en toe eens durven shockeren.”

The Masked Singer: komen ze dit seizoen opnieuw verrassend uit de hoek? (foto VTM)

Het afgelopen jaar was het geen sinecure voor televisiemakers, door de coronasituatie. “Dat is een risico, ja. Denk maar aan de uitreiking van De Gouden Schoen afgelopen woensdag. Er zijn uitgebreide maatregelen en iedereen wordt getest, maar als plots de winnaar positief zou testen, moet je snel kunnen schakelen. Diezelfde creativiteit zie ik overal opduiken. Bovendien krijg je door de huidige situatie een heel nieuwe, positieve dynamiek met heel wat frisse ideeën. Vroeger hadden we op jaarbasis zo’n 60 nieuwe programma’s. Vandaag komen er daar al 15 bij met VTM 2, en straks ook 15 programma’s dankzij VTM GO SHORTIES. Dat zijn eigen online formats, maar ook afgeleiden van populaire televisieprogramma’s met content die de kijker óók wil zien. Denk maar aan Behind The Mask, dat een blik dient achter de schermen van The Masked Singer. Zo zie je in hoeveel bochten de kandidaten zich moeten wringen om op dat podium te staan. Of De Verraders: De Aftocht. Wie uit het programma vliegt, is vaak boos of gefrustreerd. Nicolas Caeyers brengt hen naar huis en polst ondertussen hoe zij het programma beleefd hebben. Enfin, dat zijn op jaarbasis dus in totaal zo’n 90 nieuwe programma’s, een stevige boterham. Aan creativiteit dus geen gebrek.”

Nochtans kwam er ook kritiek. Afgelopen najaar schreef Focus Knack een stuk met de tien meest luie televisieprogramma’s van 2021. Negen van de tien kwamen uit de stal van VTM. “Ik ben al een paar jaar geleden gestopt met recensies te lezen. Het is veel belangrijker om vanuit je eigen kracht te denken. Welk programma ik nog graag wil zien bij ons? Da’s een goeie vraag. (denkt na) Ik hou vooral van programma’s die entertainend zijn, de nodige humor bevatten en ook de kijker nog iets kunnen bijbrengen. Het Lichaam van Coppens is daar een goed voorbeeld van, net als de transformatie naar Code van Coppens.”

Aan uitdagingen geen gebrek voor Davy, die al jaren achter de schermen werkt. Na zijn masterstudies Communicatiewetenschappen aan de UGent kon de geboren Koksijdenaar aan de slag bij de VRT, onder meer als eindredacteur van ‘Steracteur Sterartiest’. Niet veel later maakte hij een succesvolle overstap naar VTM. Sinds een paar jaar waagt hij ook zijn kans voor de camera. Eerst met een dagelijkse show, vorig jaar als jurylid in Belgium’s Got Talent. “Of dat er opnieuw in zit? Goh, dat is voor de kijker een verrassing, maar voor mij is dat vaak ook zo. Voor mij is het een fijne ervaring om alle facetten van het televisie maken te leren kennen, en ik leer daar overigens ook heel veel uit als creatief directeur. Het is al een uitdagend parcours geweest. Heel boeiend ook. De eerste zoektocht naar een nieuwe K3, bijvoorbeeld. Als je nu ziet hoe dat zoveel jaar opnieuw leefde en hoe anders dat toch was, dan maakt mij dat blij. Ik herinner mij ook de eerste pitch van Liefde voor Muziek. Als je dat vandaag als vaste waarde ziet… Ik ben heel blij als ik zie wat voor toffe content er bij ons allemaal te zien is. En meer West-Vlamingen? Heel graag! Altijd fijn om om hun enthousiasme te zien. Mensen uit Limburg en West-Vlaanderen moeten hun roots achterlaten om in Brussel te komen werken, wat bewijst dat ze het misschien het hardst willen.”