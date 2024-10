Bruno en Pieter volgen presidentsverkiezingen bij West-Vlaamse Amerikanen

Bruno Lambert en Pieter Demuynck zullen de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de regionale zender op de voet volgen. In aanloop naar dinsdag 5 november volgen ze vier provinciegenoten die iets met de Amerikaanse stembusslag te maken hebben.

In ‘(T)huis in Amerika’ toonden tv-maker Bruno en reisagent Pieter in twee reeksen al eens hoe enkele West-Vlamingen in de Verenigde Staten wonen en wat voor leven ze er leiden. “Dit keer willen we verslag uitbrengen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar dan uit het perspectief van West-Vlamingen die daar wonen en werken”, vertelt Bruno. “Het gaat om vijf korte bijdrages die vanaf 1 november elke avond in het nieuws van de regionale zender Focus/WTV te zien zullen zijn. Pieter blijft daarbij de Amerikakenner bij uitstek en ik coördineer mee het interview. We reizen een week lang van staat naar staat.”

Bruno en Pieter gaan er op donderdag 31 oktober aan de slag en een dag later zal hun eerste verslag al in het nieuws te zien zijn. “En dat tot een dag na de presidentsverkiezingen”, zegt hij. “Dan zal Pieter een soort analyse maken. Maar eerst volgen er dus nog portretten van vier uitgeweken West-Vlamingen. Onze eerste stop ligt in Detroit, waar we Trui Moerman gaan interviewen. Zij is een Wevelgemse dame die les geeft aan de unief en zich als democrate uit. Zij heeft met eigen ogen gezien hoe de politiek de voorbije decennia omging met Detroit, dat vroeger een welvarende staat met veel auto-industrie was. Nu is dat weer aan het heropleven.”

Hoofdkwartier CNN

Het duo vliegt vervolgens naar Atlanta in de staat Georgia. “Daar spreken we Bart Van Tieghem, een man uit Brugge die sinds 2001 in de Verenigde Staten woont”, zegt Bruno. “Hij is consultant met een voorliefde voor de Republikeinen. Als ondernemer gaat hij dat ook uitleggen. De opnames zullen overigens plaatsvinden voor het hoofdkwartier van CNN in Atlanta. Daarna vliegen we naar Washington D.C., waar we op 3 november een gesprek hebben met uitgeweken Izegemnaar Sander Van Outryve. Hij werkt in het dagelijks leven bij de State Police van Pennsylvania. In 2010 vertrok hij naar de States om te studeren. In zijn tweede jaar leerde hij er zijn huidige vrouw kennen en na zijn studies besloot hij er definitief te gaan wonen. Sander werkt al een eindje als agent voor de State Police, waarvoor hij meer dan zes maand naar de politieacademie moest. Hem voerde ik al eens op in ‘(T)huis in Amerika’. Nu komt hij terug omdat hij als agent een Trump-rally mag beveiligen. Als we hem zullen bezoeken, zal dat net achter de rug zijn en zo zal hij eens over zijn ervaringen kunnen vertellen.”

Als vierde en laatste is het de beurt aan de jonge advocaat Stijn Talloen. “Hij werkte onder andere voor de Republikeinse partij, maar ook al voor de democraten van Kamala Harris. Hij zal uitleggen hoe het er op juridisch vlak allemaal aan toe gaat. De visie van een jonge jurist, kortom.”

Eerste keer

Het is de eerste keer dat Bruno in het land zal zijn als er presidentsverkiezingen zijn. “Al heb ik bij mijn vorige rondreizen wel in de nabijheid van huidig president Joe Biden vertoeft”, zegt hij. “We logeerden in New York in hetzelfde hotel. We hebben hem zelf niet gezien, maar zijn beveiliging was ongezien. We waren daar naar aanleiding van twintig jaar 9/11 aan het filmen. Dat moet mijn veiligste nacht ooit in een hotel geweest zijn”, lacht hij.