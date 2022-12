Brugse Céline Chen neemt deel aan tv-quiz ‘1 jaar gratis’

Onder de zestien kandidaten van de televisiequiz ‘1 jaar gratis’ op Eén bespeuren we één Brugse deelneemster: Céline Chen (24), die bij ICO in de haven werkt en opgroeide in Brugges oudste Chinese restaurant: “Als ik win, wil ik de zonsopgang vanop de Chinese Muur zien.”

Ondanks haar Aziatische roots draagt Céline Chen de voornaam van de wereldberoemde Canadese zangeres. “Ik ben geboren in 1998, het jaar dat de film Titanic uitgebracht werd. Met als titeltrack My heart will go on van Céline Dion. Mijn familie was een grote fan van die hit, bijgevolg werd ik Céline genoemd”, glimlacht het meisje.

ICO

Célines ouders runnen restaurant China in de Zuidzandstraat in Brugge. Na haar middelbaar in de Sint-Jozefshumaniora studeerde zij handelswetenschappen en corporate finance aan de UGent. De Brugse is financial controller bij International Car Operators (ICO) in Zeebrugge. Haar hobby’s zijn Tibetaanse yoga en boksen.

“1 jaar gratis is voor Céline Chen de allereerste deelname aan een tv-quiz. “Ik moest eventjes uit mijn comfortzone treden”, bekent de Brugse. “Ik had vorig seizoen al enkele afleveringen gezien. Toen ik las dat de quiz nieuwe kandidaten zocht én dat Kamal Kharmach het nieuwe seizoen zou presenteren, heb ik mij in een plotse opwelling kandidaat gesteld. Je moest je kandidatuur grondig motiveren en vermelden wat je zou doen, als je de quiz wint en het netto jaarloon van de meest verdienende deelnemer ontvangt. Ik moest niet lang nadenken.”

“Door corona hebben mijn broer Cédric en ik onze grootouders in Shanghai al jaren niet meer gezien. Nu zijn de coronaregels in China iets versoepeld, maar de vliegtuigtickets zijn peperduur. Bij winst in de quiz, zou ik mijn familie willen bezoeken in Shanghai en Hongkong en met het overschot rondreizen in het land van mijn voorouders.”

Zonsopgang

“De zonsopgang bewonderen vanaf de Chinese Muur in Beijing staat op mijn bucketlist. Mijn droom is om dertig landen te bezoeken voor mijn dertigste! 1 jaar gratis is vanaf donderdag 5 januari om 20.40 uur op Eén dertien weken lang te bekijken.

“Het programma is zoveel meer dan een quiz die je kennis test. Het vergt ook wat mensenkennis, er is veel interactie met de andere vijftien kandidaten. We bouwden een hechte band op, ook al valt er elke aflevering iemand af. En presentator Kamal Kharmach is superlief”, besluit Céline Chen.

(SV)