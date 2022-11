Bruggelingen Anthony en Niko in Fear Factor op play4: “Elke uitdaging willen we aangaan”

De Brugse boezemvrienden Anthony Houwaart en Niko Verrecas zijn vanaf dinsdag 15 november te zien in het Play4-programma Fear Factor. Samen met vijftien andere duo’s verkennen ze er de grenzen van hun angst. “Ik merkte dat ik van heel veel zaken bang ben maar die angst ook kan overwinnen”, zegt Niko.

Liefhebbers van angstaanjagend spektakel kunnen vanaf 15 november weer afstemmen op Play4 voor Fear Factor met komiek Alex Agnew als presentator. Zestien duo’s gaan er de confrontatie aan met hun angsten en wie die het best van al weet te overwinnen, wordt finaal ook de winnaar van het programma. En misschien wordt die winnaar wel het Brugse duo dat bestaat uit wiskundeleraar Niko Verrecas (35) en account manager Anthony Houwaart.

Anthony is overigens een zoon van de bekende voetbaltrainer Henk Houwaart, die onder meer bij Club Brugge aan de slag was als coach. “Wij leerden elkaar zo’n vijftien jaar geleden kennen in het uitgaansleven in Brugge”, zegt Anthony. “En zo raakten we al vlug goed bevriend, in die mate dat we elkaar op den duur bijna elke dag zagen of hoorden.”

De boezemvrienden zijn ook beiden lid van de Sint-Jorisgilde, een vereniging van kruisboogschutters in Brugge. “In deze Gilde bestaan bepaalde eeuwenoude tradities. We dragen ook steeds een speciaal kostuum met insignes maar er wordt vooral ook heel veel plezier gemaakt”, weet Niko.

“Hoe we erbij kwamen om ons in te schrijven voor Fear Factor? Dat is eigenlijk gekomen door de vrouw van Niko. Zij deelde een Facebookbericht over Fear Factor en ‘tagde’ onze namen”, vertelt Anthony. “Wij gaan niet graag een uitdaging uit de weg en op de schuttersgilde begonnen we er echt ernstig over na te denken om deel te nemen. Uiteindelijk hapten we toe én werden we ook weerhouden door de productie.”

Voor Niko was het aanvankelijk toch niet evident want hij zegt zelf voor toch behoorlijk veel dingen bang te zijn. “We moesten een vragenlijstje invullen over angsten en ik bleek bijna voor alles bang”, lacht Niko. Maar uiteindelijk is angst hebben en bang zijn ook wel relatief”, klinkt het.

Alex Agnew

“Ik heb niet zoveel last van angsten, al hou ik wel niet zo van hoogtes en ben ik ook wel licht claustrofobisch”, vult Anthony aan.

“We mogen nog niet veel vertellen over hoe we het ervan afgebracht hebben maar ik spreek voor ons beiden als ik zeg dat het echt wel een boeiende ervaring is. Samen maakten we er telkens ook wel een leuke uitstap van door te blijven overnachten in een B&B in de buurt of iets te gaan eten. En presentator Alex Agnew viel ook heel goed mee”, aldus Anthony. “Ja, voor een Antwerpenaar vond ik hem zelfs best sympathiek”, lacht Niko.