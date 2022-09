Bredense Rosa en Jos, eerste deelnemers van Hotel Romantiek, vandaag nog altijd koppel

Komende zondag start op Eén het realityprogramma ‘Hotel Romantiek’. Reden om terug te blikken op het eerste seizoen waarin Rosa Serruys (79) uit Bredene haar Jos van Landeghem (67) leerde kennen. Het koppel woont nog steeds samen en is zelfs getrouwd. “Onze trouw was de beste dag van mijn leven”, klinkt het.

In Hotel Romantiek gaan verschillende 65-plussers op zoek naar de liefde. Het programma werd drie seizoenen lang uitgezonden op VIER, nu Play4 (toen als Hotel Römantiek). De laatste keer was in 2019. Komende zondag wordt er een nieuwe reeks van het programma op de kijkers losgelaten, maar deze keer op Eén.

Rosa en Jos leerden elkaar kennen tijdens de opnames in 2016 en vonden de liefde bij elkaar. Vandaag zijn ze nog steeds een koppel. Meer nog: ze raakten een jaar na de opnames verloofd en zijn ondertussen ook getrouwd.

Boot afgehouden

“Ik heb heel lang de boot afgehouden om deel te nemen”, blikt Rosa terug. Rosa woonde haar hele leven in Bredene, maar volgde de liefde tot in Rumst, bij Antwerpen.

“Of ik de kust mis? De zeelucht wel, maar ik ben in Rumst ook gelukkig”

“Eigenlijk had ik geen flauw idee wat het programma inhield. Ze maakten me wijs dat het om een programma ging waarbij men wou tonen waarmee zestigplussers zich op hun leeftijd bezighouden. Ze kwamen daarvoor een paar keer naar de kust om met mij te praten. Uiteindelijk gaf ik toe. Toen ik te horen kreeg dat het om een soort van datingprogramma voor senioren ging, was ik daar aanvankelijk niet zo blij mee. Vooral ook omdat ik bij de verkeerde mensen was terechtgekomen. Uiteindelijk kwam Jos op mijn pad tijdens het programma en dat heeft mij totaal veranderd. Mijn hele deelname aan het programma was het achteraf gezien allemaal waard.”

Niet echt op zoek

Heel vaak blijven koppels die elkaar tijdens datingprogramma’s op televisie leren kennen, niet samen. Rosa en Jos bewezen echter het tegendeel. “Het kan echt wel”, zegt Rosa.

Rosa en Jos leerden elkaar kennen in 2017. © Play 4

“We zijn de enigen die nog een koppel vormen na het programma. En eigenlijk waren we niet echt op zoek naar de liefde. We lieten het allebei zo wat op ons afkomen. Ik denk dat het best is als je vanuit dat punt vertrekt: niets moet, alles mag. Kijk, zo geef ik stiekem al wat tips voor de volgende deelnemers. (lacht) Wat Jos en ik in het begin hadden, is er nog steeds. We voelden meteen die klik. We vertelden elkaar zaken die we al jaren niet meer hadden verteld. We hadden een ongelooflijk gevoel van vertrouwen en oprechtheid naar elkaar toe. We waren echt wel smoorverliefd en dat zijn we nog steeds.”

Sprookje

Amper een jaar na de opnames besloot het koppel om zich te verloven. Op 23 juni 2018 zijn ze uiteindelijk getrouwd. “Dat was de mooiste dag van mijn leven”, gaat het verder.

“Ik heb de hele dag gezweefd. Het was perfect: onze openingsdans en mijn schatje die voor mij zong. Het leek wel een sprookje. In 2018 ben ik meteen ook vanuit Bredene naar Rumst verhuisd, mijn grote liefde achterna. Of ik de kust mis? De drukte niet, maar de zeelucht wel. Moest het van Jos afhangen, verhuist hij meteen naar de kust. Maar ik ben hier gelukkig. Ook hier heb je een vakantiegevoel als je in de stad komt. Of we naar de nieuwe reeks gaan kijken? Ja, natuurlijk. We zijn heel erg benieuwd naar hoe de koppels het er vanaf brengen.”