Brahim gaat mee de strijd aan tegen pestgedrag

Samen met Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou en Radio 2-presentatrice Karolien Debecker is MNM-dj Brahim Attaeb het boegbeeld van STIP IT, de jaarlijkse Ketnet-actie tegen pesten. Een taak die hij graag op zich neemt. “Pestgedrag is echt tijd- en energieverlies, voor alle partijen.”

Al tien jaar springt televisiezender Ketnet op de bres tegen pestgedrag. Van 2012 tot 2017 deden ze dat met de zogenaamde ‘Move tegen Pesten’, daarna werd het ‘STIP IT’. Ketnet heeft intussen de handen in elkaar geslagen met MNM en Radio 2, in de Vlaamse week tegen pesten, halfweg februari. Vorig jaar waren er vier boegbeelden, waaronder Camille Dhont die eveneens het nummer ‘Diamant’ uitbracht.

Dit jaar tekenen #LikeMe-collega’s Francisco Schuster en Lotte De Clerck voor het muzikale gedeelte met het nummer Dromen. Als boegbeelden zien we dan weer Sarah Mouhamou en Karolien Debecker, samen met Brahim Attaeb, die in 2012 al uitpakte met een nummer tegen pestgedrag. Ook nu heeft hij naar eigen zeggen niet getwijfeld om mee te werken.

Trigger

“Het is een thematiek die mij wel raakt, ja. In het eerste middelbaar ben ik er ook in aanraking mee gekomen. Ik zal het nooit vergeten: ik kreeg op de speelplaats een duw van een maat om onnozel te doen, en botste tegen iemand die in de karateclub zat. Ik had mij geëxcuseerd en gezegd dat het niet de bedoeling was, maar toch had ik een kniestoot in mijn onderbuik gegeven. Voor die gast was dat een trigger om me de hele schoolperiode wat te stangen. Ik heb het niet meegedragen zoals veel andere mensen, maar het blijft wel stom, natuurlijk.”

Meer nog: Brahim was diegene op school die er zijn hand niet voor omdraaide om pestgedrag aan te kaarten. “Iemand in de klas had een grappige familienaam, waar mee gelachen werd. Tot ik op een gegeven moment zei dat het nu echt wel genoeg was. Eigenlijk is het niet een kwestie van de dader te viseren, maar het pestgedrag aan te kaarten. Want vaak schuilt er ook een verhaal achter. Misschien is de dader onzeker en is het een soort verdedigingsmechanisme? Je weet het niet altijd.”

Brahim is als MNM-dj stilaan een deel van het meubilair. “Het is pittig om te doen, maar wat een speeltuin!” © VRT

Als dj voor MNM, dat veel jongeren bereikt, zijn dat soort verhalen niet onbekend voor Brahim. “Maar het speelt zich niet alleen af in de leefwereld van kinderen of jongeren. Onlangs sprak ik nog met iemand die veranderd was van werk, omdat die naar eigen zeggen werd buitengepest. Dat vind ik heel erg, zeker door volwassenen die geacht worden wat emotionele bagage en gezond verstand te hebben. Dat soort verhalen komt wel binnen, en je kan alleen maar besluiten dat het tijd- en energieverlies is, voor iedereen trouwens.”

Met de lancering van de actie in Ketnet Kingsize Live is zondagmorgen alvast het startschot gegeven. “We plannen verschillende acties en namen ook al enkele videootjes op. Zo ben ik langsgeweest bij een meisje uit De Panne, die het zo moeilijk had door pestgedrag dat ze even moest thuis blijven van school. Gelukkig kon ze op de steun van haar familie en vrienden rekenen.”

Voor Brahim is dit een leuke afwisseling van zijn radiowerk. “Dat ik trouwens nog altijd heel graag doe, echt waar. Het is pittig bij momenten, maar elke dag kom ik in een soort speeltuin terecht waar ik mijn ding mag doen.” Leuk detail: straks is het 20 (!) jaar geleden dat Vlaanderen hem leerden kennen in Idool. “Zot hoe snel dat gaat! Ik ben heel fier en dankbaar voor het parcours dat ik al heb afgelegd. Ik zit op mijn plaats en ben gelukkig. Ik gun iedereen alle liefde en warmte. En ik hoop dan ook dat we dat ook kunnen meegeven met deze actie!”