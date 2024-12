Blind Getrouwd krijgt extra (West-Vlaams) huwelijk: “Aan de mannen om er samen iets van te maken”

Op maandag 9 december eindigt dit seizoen van Blind Getrouwd, maar fans krijgen via VTM GO nog een extraatje. Lorenzo uit Deerlijk gaat op zoek naar een man, en wordt daarbij ondersteund door Ingeborg.

Volgende week maandag komen we te weten of Jonas uit Izegem getrouwd blijft met Britt, maar de aflevering van gisterenavond maakte duidelijk dat er een heus mirakel nodig is om het alsnog te doen slagen. Dus focussen we onze aandacht maar beter op ‘Het Vijfde Huwelijk’, dat uitsluitend online te volgen is bij VTM GO (+). Experten Sarah Hertens en Wim Slabbinck vonden een partner voor de 32-jarige Customer Support Engineer Lorenzo Warie uit Deerlijk! Wie Lorenzo’s bruidegom in spe is, of het liefde op het eerste gezicht is en hoe de rest van hun amoureuze (?) parcours verloopt, is vanaf maandag 9 december te volgen in ‘Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk’, op VTM GO en VTM GO+.

Gastvrouw Ingeborg supportert aan de zijlijn: “Ik ben zo verheugd dat we een match hebben gevonden voor Lorenzo! Lorenzo is echt een super zorgzame man, en het is hoog tijd dat er vanaf nu ook eens voor hém wordt gezorgd. Op papier vormen hij en zijn toekomstige partner een ideale match, maar nu is het aan de mannen om er samen iets van te maken. Wij gaan hen alvast heel goed ondersteunen want we beseffen maar al te goed dat de mannen zich in een zot avontuur storten. Echter wel eentje dat hun leven kan veranderen, wauw! Ik vind het prachtig dat ik daar een deeltje van mag zijn.”

Grappig

De 32-jarige zorgzame Lorenzo uit West-Vlaanderen was jarenlang verpleegkundige bij woonzorgcentrum De Refuge, maar werkt nu als Customer Support Engineer voor het Gentse Corilus. Hij geeft trainingen en ondersteuning aan thuisverpleegkundigen. Zijn levensmotto? ‘You catch more flies with honey than with vinegar’. Daarnaast is hij geëngageerd, loyaal en humoristisch. “Wat anderen ook mogen beweren, ik ben grappig”, zegt hij zelf met een knipoog. Hij leeft voor een leuke spelletjesavond met vrienden, een toffe citytrip of een potje padel. Je leest het: vrienden heeft hij genoeg, maar een partner om bij thuis te komen, die vond hij nog niet.

Lorenzo omschrijft zichzelf als geëngageerd, loyaal en humoristisch. © Yves Schepers Yves Schepers

Zijn toekomstige man mag hem gerust uit zijn comfortzone trekken. Lorenzo zoekt bovendien iemand die positief in het leven staat, die hem kan laten lachen en die hem het gevoel kan geven van thuis te komen. En als hij enigszins lijkt op Ryan Reynolds, is dat een dik pluspunt.

Zelfde parcours

Lorenzo en zijn bruidegom staat exact hetzelfde te wachten als de andere Blind Getrouwd-koppels: een trouwfeest met alles erop en eraan, een huwelijksreis en een 4 weken durende periode van samenwonen, met op het einde van de rit ook hier één prangende vraag: zijn ze klaar voor de rest van hun leven samen en blijven ze getrouwd?

Blind Getrouwd-fans hoeven dus niet te rouwen wanneer het seizoen bij VTM op maandagavond 9 december ten einde komt: vanaf die avond is ‘Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk’ vier weken lang te volgen op VTM GO en op VTM GO+. VTM GO+ zet maandagavond 9 december meteen de eerste 4 afleveringen online, en dropt daarna op zaterdag telkens 4 nieuwe afleveringen. VTM GO maakt elke maandag tot en met donderdag een nieuwe aflevering beschikbaar.