Acht BV’s op Kortrijkse IJsbaan De Piste voor de VTM-kerstspecial Bestemming X

Woensdagavond 25 december was IJsbaan De Piste aan de Gentsesteenweg te zien in Bestemming X-mas op VTM. “Pas op de dag van de opname wisten we dat de deelnemers bekende Vlamingen waren. Ineens herkende ik Ruben Van Gucht op het ijs”, zegt uitbater Kenneth Deryckere.

Presentator Kevin Janssens stuurde acht bekende Vlamingen op een mysterieuze kerstroadtrip ergens in Europa op zoek naar Bestemming X-mas. De deelnemers – Ruben Van Gucht, Marthe De Pillecyn, Aster Nzeyimana, Jef Neve, Marleen Merckx, Kenza Ameloot, Véronique De Kock en Victor Schelstraete – kregen één missie: verzamel zoveel mogelijk informatie om de geheime locatie te raden.

“Ik weet niet hoe ze bij ons zijn terechtgekomen. In augustus 2021 hebben ze hier wel eens een week gefilmd voor de film ‘Close’. Misschien zijn we daardoor gekend als opnamelocatie”, zegt Jill Deloddere. “Het is alleszins leuk dat ze aan ons denken. De productie kon ook een andere ijsbaan gekozen hebben. We bestaan nog maar vijf jaar en zijn minder bekend, misschien was dat net een voordeel voor het programma.”

IJsbaan De Piste vierde zaterdag 14 december hun vijfjarig bestaan. Uitbater Kenneth kreeg het logo in ledverlichting als cadeau. Rechts zien we vriendin Jill. © MD

Slechts twee weken voor de opnamedag op 6 december kreeg Kenneth een mail met de vraag of productiehuis Genonimo daar mocht filmen voor Bestemming X-mas. “Voor zo’n zaken staan we altijd open. Dat zijn toffe dingen om te doen. Wat begon met een opname van slechts twee uren, ging over tot een ochtend, tot een overnachting met een bus en eindigde in het voorzien van een ontbijt en middagmaal voor een cast en crew van wel 70 personen.”

Voor Bestemming X-mas werd een grote kerstboom op het midden van de ijsbaan geplaatst om het logo te verstoppen. “Er werd ook witte schuimfolie gelegd op de woorden die konden weggeven dat je in Kortrijk zat. Met een hoogtewerker werden de panelen weggehaald en de dag ervoor hadden we een extra training ingepland om het ijs ruw te maken zodat je er makkelijk kon over wandelen”, legt Jill uit.

Samen met het personeel keken Kenneth en Jill – met foute kersttrui en pyjama – naar de kerstspecial op VTM in de cafetaria van IJsbaan De Piste. “We kregen die avond super veel berichten. Al tijdens het programma hadden mensen de locatie herkend.”