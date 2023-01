Studenten Howest interviewen Lies Vandenberghe: “Bijna alle nieuwsankers hebben dat wel al eens gehad, dromen dat je geen kleren aanhebt”

De studenten journalistiek van hogeschool Howest willen allemaal de volgende Lies Vandenberghe worden. Ze zouden dolgraag in de voetsporen treden van het nieuwsanker dat onze dagen kleurt. Het paradepaardje van VTM én van Ruddervoorde zat een paar jaar geleden op dezelfde schoolbanken als zij. Het zou ‘te gek’ zijn mochten zij ook zo’n carrièrevlucht kunnen nemen. De studenten stelden dus hun té gekke vragen aan Het Grote Voorbeeld.

De studenten journalistiek van Howest hebben deze week De Krant van West-Vlaanderen gekaapt. Dit interview maakt deel uit van het gekaapte nummer. De hele krant lezen? Dat kan via deze link.

Marlon Algoet: “In mijn studentenvereniging hebben ze mijn haar ooit rood en blond gekleurd in mijn slaap. Wat is het zotste dat jou is overkomen in je studententijd?”

Lies Vandenberghe: “Eigenlijk was ik een vrij brave student. Ik woonde op een halfuur rijden van de campus, waardoor ik nooit echt zót uitging. Maar om zo vaak heen en weer te rijden, heb je natuurlijk wel benzine nodig. Helaas tank ik echt niet graag. Ik reed vroeger met een gerust hart in het rood rond, om te zien hoe lang de auto het kon volhouden. Mijn broer is mij geregeld met een jerrycan moeten komen redden. (lacht) En vandaag heb ik mijn lesje eigenlijk nog altijd niet geleerd.”

Siemen Caveye: “Mijn favoriet is de Frikandelle XXL. Wat is jouw lievelingssnack in de frituur?”

“Ik zou écht elke dag bitterballen kunnen eten. Maar eens de dertig voorbij blijft het er jammer genoeg sneller aanplakken. Vroeger at ik meerdere keren per week frietjes. Als ik nu met vriendinnen op café of restaurant ga, moeten er bitterballen op de kaart staan. Als er geen bitterballen zijn, zoeken we iets anders.”

Elian Coussement: “Stel dat VTM je dag straks niet meer kleurt én je krijgt carte blanche: welke andere job zou je dan graag doen?”

“Wat als mijn leven een andere wending had genomen? Dat vraag ik me soms wel eens af. Voor ik journalistiek ging studeren, heb ik een leerkrachtenopleiding gevolgd. Dingen uitleggen is me op het lijf geschreven. Maar de journalistiek volledig achter mij laten, dat kan ik niet. Als ik een andere job moest kiezen, zou ik mijn twee passies graag combineren en lesgeven in de journalistiek.”

Nina De Ruyck: “Ik kan enorm goed flespoepen… Dat is een spelletje waarbij je een balpen met een touw rond je middel knoopt en die dan in een fles moet mikken. Maar waar verbaas jij iedereen mee?”

“Na een glaasje wijn kan ik zingen zoals Céline Dion.” (lacht)

Jarne De Scheemaecker: “Ik woon in Landegem en zou Oost-Vlaanderen enkel willen ruilen voor Roeselare. Voor welke stad of dorp in West-Vlaanderen zou jij Antwerpen verlaten? En sorry, je mag niet voor Ruddervoorde kiezen.”

“Ik ben zot van de zee, zelfs meer in de winter dan in de zomer. Een goede strandwandeling in de koude kan zoveel deugd doen. Als ik ziek ben, kom ik steevast genezen terug. Dus misschien in Duinbergen, bij Knokke? In de buurt heb je alles wat je nodig hebt: winkels, natuur, cafeetjes en restaurants.”

Lies: “Toen ik zwanger was, dronk ik chocomelk bij alles.” (gf)

Aaron Hoste: “Stel dat je met dieren kon praten, wat zou je dan vragen?”

“Het liefst zou ik willen praten met een dier dat veel informatie opvangt, zoals een hond, kat of vlieg. Bijvoorbeeld: de Queen is overleden en je bent een van haar corgi’s. Wat hebben die dieren niet allemaal gehoord en gezien? Dat zou ik héél graag willen weten.”

Sepouh Navasartian: “Mijn vader ruilde het Brusselse stadsleven in voor de Griekse kust en bergen. Ook ik ben dat in de toekomst van plan. Waar in de wereld zou jij graag een nieuw leven opbouwen?”

“Het klinkt als een cliché, maar ik ben thuis waar mijn man en kinderen zijn. Met hen zou ik overal kunnen wonen. Toch lijkt Ibiza mij wel een leuke bestemming: warm, een goede vibe en niet té ver van huis.”

João Ramboer: “Op straat laten ze mij altijd met rust, jij wordt waarschijnlijk vaak benaderd. Wat is de meest bizarre reden waarom iemand jou heeft aangesproken?”

“Meestal zien ze eerst Maarten (Breckx, haar man, red.) en pas daarna mij. Met zijn grijs haar valt hij meer op dan ik. Als mensen mij aanspreken, gaat het vaak over sport, maar ik vind het meestal wel fijn als iemand dat doet. Ik maak graag tijd voor de mensen. Het meest bizarre? Vorige zomer kreeg ik een telefoon van een VTM-collega. Die had een mail gekregen van zijn buurman met daarin foto’s van mij en mijn gezin aan zee. Het leken wel paparazzifoto’s die met een veel te dure camera waren genomen. (lacht) Dat vond ik wel een beetje creepy, terwijl die man het eigenlijk wel goed bedoelde. Los daarvan waren het wel heel mooie foto’s.”

Jenne Remue: “Mij mogen ze om vier uur ‘s nachts wakker maken voor een pintje, maar niet om te werken. Waarvoor mogen ze jou absoluut wél en absoluut niét wakker maken?”

“Als journalist moet je flexibel zijn, voor mijn werk mogen ze mij dus zeker wakker maken. Mensen die me na aan het hart liggen mogen dat ook doen, al staat mijn gsm altijd op vliegtuigstand. (lacht) Bij Maarten is dat niet zo, dus bel je best naar hem. Maar als het kan wachten tot in de voormiddag, heb ik liever dat je me laat slapen.”

Dylan Rosseel: “Ik heb hoogtevrees en ben bang van spinnen… Maar als jij geen angsten had, wat zou je dan onmiddellijk doen?”

“Ik heb ook hoogtevrees… Een jaar of vijf geleden was er een teambuilding met Qmusic, ik was toen eindredacteur van het radionieuws. Het was in Zeeland en er was één voorwaarde: iedereen moest het doen. Er stond een duo-parachutesprong uit een vliegtuigje op het programma! Ik stond echt te trillen op mijn benen. Zo zie je maar wat groepsdruk kan doen, want ik ben écht gesprongen. Uiteindelijk heb ik er zelfs van genoten, maar ik ga het toch nooit meer opnieuw doen. (lacht) Zonder hoogtevrees zou ik me er zeker nog eens aan wagen.”

Hannelore Spileers: “De Kate Hudson van 2003 mag de hoofdrol spelen in de film over mijn leven. Voor wie ga jij?”

“Zeker en vast voor mijn favoriete actrice: Jennifer Aniston. Die vrouw heeft een enorm gevoel voor humor. Natuurlijk kies ik haar ook omdat ik een grote Friends-fan ben. Humor is voor mij het allerbelangrijkste.”

Mocht er een film over Lies haar leven komen, dan mag Jennifer Aniston (hier in ‘Friends’) de hoofdrol vertolken.

Tim Vandevelde: “Als ik een dag iemand anders zou mogen zijn, wil ik graag ruilen met Eliud Kipchoge … en dan loop ik uiteraard een paar wereldrecords. Wie zou jij graag zijn voor een dag?”

“Goh, ik zou wel eens graag een Rode Duivel zijn. Ook al is het WK niet zo goed verlopen, ik blijf een believer. Een solosport is niets voor mij, ik ben echt een teamplayer. Of misschien een Red Flame in plaats van een Rode Duivel? (lacht) Gewoon het gevoel dat héél het land achter je staat, dat lijkt me fantastisch.”

Orphée Vanhove: “Brand! Ik red snel mijn geboorteknuffel Lammy en sorry, maar het oude shirt van mijn ex mag opbranden. Wat zou jij wél en absoluut niet redden als jouw huis in brand zou staan?”

“Ik loop terug mijn huis in voor mijn fotoboeken. Volgens mij is alles vervangbaar, maar foto’s niet. Natuurlijk zorg ik eerst en vooral dat mijn gezin veilig is, maar de melige herinneringendoos moet dus ook gered worden.” (lacht)

Jorunn Vannoorden: “Ik doe zelf altijd ketchup op mijn macaroni. Wat is jouw vreemdste eetgewoonte?”

“Goh, dat heb ik niet echt. Alleen toen ik zwanger was. Normaal gezien drink ik elke ochtend één cécémelletje, maar toen ik zwanger was dronk ik chocomelk bij alles.”

Amy Van Parys: “Eens goed lullen aan de toog, dat zou ik doen… Wat zou jij doen als je één dag een man zou zijn?”

“Tegenwoordig kan je als vrouw, naar mijn mening, bijna evenveel doen: lullen aan de toog, iets met vrienden gaan drinken… Ik heb nooit het gevoel gehad dat een man meer kan of mag. Een man is wel vaker rechtuit en dat apprecieer ik. Sommige vrouwen kunnen daar nog veel van leren. Bij ons vrouwen gebeurt het vaak met een omweggetje of achter de rug.”

Thomas Soen: “Nog niet zo lang geleden heb ik voor een schoolopdracht gelogen dat ik werk voor de VRT, maar wat was jouw laatste leugentje om bestwil?”

“Sinterklaas en roetpiet. Dat is écht de mooiste tijd van het jaar als ouder. Het moment dat ze hun schoentje klaarzetten en een wortel erbij leggen, vind ik de max. Daarnaast heb ik geleerd dat je best altijd eerlijk kan zijn. De korte pijn is het beste.”

Bas Verbrugghe: “Ik heb ooit eens gedroomd dat mijn kot in brand stond… Het was letterlijk en figuurlijk zweten toen ik wakker werd! Welke nachtmerrie kan jij je nog goed herinneren?”

“Na de bevalling van mijn oudste zoontje Georges had ik veel nachtmerries. Niemand kan je voorbereiden op het moederschap. Dat waren echt verschrikkelijke dromen waarbij hem iets overkwam. Soms heb ik ook wel eens last van de ankerdroom. Bijna alle nieuwsankers hebben dat wel al eens voorgehad: je droomt dat je geen kleren aanhebt, lenzen niet in, verkeerde teksten… Maar eigenlijk is dat een goed teken, want het wil zeggen dat je de stress kan onderdrukken op de set.”

Thomas Van Poucke: “Dilemma: voor de rest van je leven doof zijn of nooit meer kunnen praten?”

“Nooit meer kunnen praten. Ik zou schrik hebben om in een soort isolement te raken mocht ik doof zijn. Ik zou het verschrikkelijk vinden om de stem van mijn kinderen niet meer te horen. Ik vind het geweldig hoe de woordenschat van Georges elke dag evolueert.”

Aaron Vereecken: “Ik ruik veel te graag aan geurkaarsen. Wat is jouw guilty pleasure?”

“Mij volledig afzonderen en urenlang alle kranten en boekskes lezen.”

Bas Vermeersch: “Voor mij mag de voetbalkantine in Deerlijk meteen Unesco Werelderfgoed worden, maar welk gebouw in West-Vlaanderen mag van jou op die lijst?”

“Zonder twijfel de kerk in Ruddervoorde. Wij zijn daar getrouwd, Georges is daar ook gedoopt. Het is een magische kerk die een mooi plekje heeft in mijn hart.”

Liam Witdouck: “Doe mij maar steak natuur. Wat kies jij als je nog maar één gerecht mag eten voor de rest van je leven?”

“Mosselen met friet. De gedachte alleen al doet mijn maag al knorren.”