Xavier Taveirne stopt als nieuwsanker en wordt het consumentengezicht van Radio2

Vanaf maandag 8 januari zal Xavier Taveirne een nieuw consumentenprogramma presenteren op Radio2, nadat De Inspecteur werd afgevoerd door de heisa rond Sven Pichal.

Hoe het precies zal noemen, is nog niet bekend. Maar wel staat vast dat Xavier Taveirne vanaf maandag 8 januari het nieuwe consumentenprogramma op Radio2 zal presenteren, elke weekdag tussen 9 en 10 uur.

Xavier wordt hét VRT-gezicht van consumentenzaken en zal zich hier volledig op focussen. Daarom stopt hij begin januari 2024 als anker van VRT NWS Journaal en VRT NWS Laat.

Vertrouwd team

“Ik heb op de nieuwsdienst elke dag het nieuws mogen brengen”, aldus Xavier. “Alleen moet je dat nieuws vrijwel onmiddellijk loslaten. Maar daarna wordt het pas écht interessant: wat betekent dat nieuws voor mij? Hoe zal het mijn leven beïnvloeden? Kan ik mijn energierekening nog betalen? En hoe zit het met mijn lening? Mijn spaargeld? Mijn gezondheid? Er zijn heel veel vragen. En daar wil ik nu mee aan de slag. Elke dag op Radio 2, maar ook op VRT MAX en in de journaals van VRT NWS. Overal dus.”

Een programma maak je natuurlijk niet alleen. Het consumententeam van Radio2 levert al jaren fantastisch werk, is een autoriteit in dat gebied en kent de Vlaming door en door. De medewerkers blijven hun kennis en contacten inzetten en krijgen versterking van nog andere VRT-experten. Ook als luisteraar, kijker en swiper kunnen we elkaar helpen door ervaringen te delen of tips uit te wisselen.

Heb je zelf een vraag, tip of probleem voor het consumententeam? Laat het weten via consumenten@radio2.be en wie weet kunnen Xavier en zijn team wel helpen.