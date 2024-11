Wint Xavier Taveirne met WinWin de Wablieft-prijs?

Radioprogramma WinWin met presentator Xavier Taveirne is genomineerd voor de Wablieft-prijs. Daarmee wordt een persoon, project of organisatie bekroont die duidelijke taal gebruikt.

Het boek Iedereen Reynaert, de nieuwe bewonersbrieven van Stad Gent en WinWin van Radio 2. Dat zijn dit jaar de drie kanshebbers voor de Wablieft-prijs. Iedereen Reynaert is het verhaal ‘van den vos Reynaerde’. Marianne Vonck herschreef het in zeer eenvoudig Nederlands en sprak de luisterversie in. Haar dochter Kato Beirnaert zorgde voor schitterende illustraties. Met dit boek wil het Reynaertgenootschap deze klassieker toegankelijk maken voor anderstaligen die pas Nederlands leren. “Een eeuwenoud verhaal springlevend maken voor nieuwkomers, je moet het maar doen”, vindt Wablieft.

Mens erger je niet

Stad Gent ontwikkelde een sjabloon voor heldere brieven. Dat gebeurde in samenwerking met De Zuidpoort, een vereniging waar armen het woord nemen. De brieven zijn helder en ze springen in het oog door de aantrekkelijke lay-out. Ze zijn laagdrempelig en professioneel. Wie moeite heeft met lezen, haalt er voldoende informatie uit. Wie vlot leest, voelt zich niet verkleuterd. Een mooi voorbeeld van wat ‘duidelijke taal’ is voor Wablieft.

In WinWin op Radio 2 gaat Xavier Taveirne aan de slag met consumentenvragen. Hij krijgt daarbij de hulp van een team ervaringsdeskundigen en experten. In de bijhorende podcast ‘Mens erger je niet’ delen Xavier Taveirne en Chaima Saysay hun ergernis als consument, samen met een bekende gast. Én ze gaan op zoek naar verklaringen en oplossingen. “Die aanpak zorgt ervoor dat moeilijke onderwerpen duidelijk uitgelegd worden. Het hele team is doordrongen van het belang van toegankelijkheid, en de luisteraars plukken daar de vruchten van.”

Vorig jaar ging de prijs naar de nieuwe rechtenverklaring van de FOD Justitie. Die tekst legt de rechten van verdachten uit in duidelijke taal, bij een arrestatie of verhoor. De winnaar maken ze bekend op 3 december.