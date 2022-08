Webradio aan Zee wordt steeds populairder: “We zenden 24 uur op 24 uit”

Sinds kort kunnen muziekliefhebbers die hun gading niet vinden op de klassieke radiozenders ook terecht op Webradio aan Zee. Bezielers van de internet-muziekzender zijn Nicole Rotsaert en Rudy Vanriet, die drie jaar geleden naar Bredene verhuisden. “Daar zonden we uit via Webradio Vilvoorde-Toekomst. Maar die naam leek ons niet meer passen bij een zender die Bredene als uitvalsbasis heeft”, aldus Nicole alias VJ Sidonie.

DJ Lady Jane, DJ Tarzoon, VJ Sidonie,… het zijn radiomakers die allicht niet meteen een belletje doen rinkelen. “Rudy en ik maken nochtans al ruim zeven jaar radio. Vroeger vanuit Vilvoorde, maar sinds we in 2018 naar Bredene verhuisd zijn, doen we dat intussen ook van aan de kust”, legt Nicole Rotsaert, samen met Rudy Vanriet de bezieler van de lokale webradio, uit. “Intussen hebben ook Anita Devriendt (DJ Lady Jane), Ronny Decramer (DJ Tarzoon) en nog een paar lokale webradio-dj’s ons vervoegd.”

Extra radiostemmen zijn geen luxe want Webradio aan Zee zendt 24 uur op 24, 7 dagen op 7, uit. “Een van onze dj’s, Will van Delft, zendt zelfs uit van aan de Costa Blanca in Spanje”, merkt Nicole op. En voor alle duidelijkheid: we zenden live uit, behalve de nachtprogramma’s, die vooraf opgenomen zijn.”

Anita Devriendt, die een namiddagslot vult, mag intussen een oude rot in het vak genoemd worden. “Ik heb vroeger wel vaker programma’s samengesteld en gepresenteerd op onder meer de lokale zender Flamingo. Nu amuseer ik me hier bij Radio aan Zee. Want muziek is nu eenmaal mijn passie.”

Lokaal talent

“Dat moet ook wel, want een webradio opzetten, kost best wat geld. Ook al zijn alle dj’s onbezoldigd. Behalve een microfoon en een laptop aanschaffen is er natuurlijk de jaarlijkse Sabam-bijdrage. Die is niet min voor een radio die non-stop uitzendt”, merkt Ronny Decramer op.

Op Webradio aan Zee hoor je alles, behalve techno en house

Webradio aan Zee organiseert daarom jaarlijks ook een viertal concerten met lokale talenten in café Opex, de thuisbasis van de zender. “We werken daarvoor samen met Patrick Deschuytter van het boekings- en managementbureau PDS Sounds. Samen met Patrick slagen we er dan telkens in een mooi, avondvullend programma samen te stellen.

Onze Kerstshow (17 december) wordt de volgende in de rij. Je zult er onder meer zanger Danny Green, een van onze peters, aan het werk kunnen zien samen met Danny Boot, Cristal Lynn en vele andere artiesten”, pikt Nicole in.

Sinds hun webradio onder de vlag ‘Aan Zee’ vaart, stijgt het bereik gestaag. “In februari hadden we nog maar 163 leden, vandaag is onze achterban uitgegroeid tot bijna 1.400 volgers”, is Rudy fier.

Wie Webradio aan Zee wil beluisteren, moet hiervoor op het internet terecht. De webradio heeft ook een Facebookpagina. “We hebben als dj’s natuurlijk elk onze voorkeuren – ik leg mij bijvoorbeeld toe op Franstalige muziek- maar voor de rest hoor je op Webradio aan Zee echt alle genres. Allez, behalve techno en house. Want dat vinden we met zijn allen herrie, waar je zot van wordt”, besluit Nicole met een knipoog. (MM)

Info: snoepie2009.wixsite.com/web-radio-aan-zee