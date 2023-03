MNM-dj Dorianne Aussems raadt haar geheime locatie in Poperinge voor MNM Breakout

Dit jaar houdt de radiozender MNM opnieuw een groot spel MNM Breakout, waarbij ze drie MNM-dj’s droppen op geheime locaties in België. Robin Keyaert uit Brugge, Laura Govaerts en Dorianne Aussems werden geblinddoekt naar hun locatie gebracht en mogen die pas verlaten wanneer ze alle drie weten waar ze zich bevinden. Dorianne Aussems kon aan de hand van tips donderdagochtend op de tweede dag van het spel al raden dat zij in Poperinge gedropt werd.

Woensdagochtend 1 maart startte het spel MNM Breakout, waarbij drie MNM-dj’s Robin Keyaert, Laura Govaerts en Dorianne Aussems gedropt worden en moeten raden in welke stad of dorp ze zich bevinden. Dit doen ze aan de hand van tips, die ze krijgen van een geheime spelmaker en met wat geluk en hulp van de luisteraar mogen ze twee keer per dag naar buiten kijken door een raam van hun locatie om te raden waar ze zijn.

Woensdagavond zat er bij de drie antwoorden van de MNM-dj’s al een juist antwoord tussen. Donderdagochtend werd het bevestigd toen Robin en Laura een antwoord gaven dat al eerder verkeerd was en Dorianne Poperinge raadde. “Yes, het is dag twee en ik zit in Poperinge of wat? Amai mijn hart, ik heb dat hier al los opgelost door jullie allemaal”, reageerde Dorianne. Bekijk de onthulling via deze link.

