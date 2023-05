MNM Cleanup hele dag live, ook vanuit Oostende

Bij de MNM Cleanup wist radiozender MNM in totaal 93.640 minuten zwerfvuil te rapen. De actie eindigde donderdag met een volle dag waarop alle dj’s op pag gingen, onder meer ook de hele voormiddag in Oostende.

Met MNM Cleanup pakte jongerenzender MNM groot uit om de hoeveelheid afval in onze rivieren te beperken. Samen met de luisteraar werd er in het kader van de River Cleanup Challenge in totaal 93 640 minuten zwerfvuil geraapt. Vandaag eindigde de actie met een volledige dag waarop alle dj’s op pad gingen en niemand vanuit de studio presenteerde.

“Als jongerenzender willen we onze luisteraars bewust maken van de huidige problemen en hen aanzetten tot actie. Wij laten onze stem horen om jongeren te mobiliseren. We willen hen niet alleen laten nadenken over een duurzamere toekomst, maar samen steken we ook de handen uit de mouwen”, zegt Steven Lemmens, netmanager MNM

Ook naar Oostende

Vergezeld door luisteraars, scholen en bekende gasten presenteerden alle MNM-dj’s hun programma’s vanuit een andere locatie. Kawtar & Keyaert gaven ’s ochtends de aftrap in Antwerpen, in het gezelschap van de nieuwste weervrouw Jacotte Brokken. Brahim en MNM-dj en actrice Charlotte Sieben (Familie, foto) namen het van 9 tot 12 uur over in Oostende. Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en de leerlingen van het Spes Nostra Instituut in Heule sloten aan. Ze ruimden afval op van Oostende tot in Middelkerke. In de namiddag ging Astrid op tocht in Hasselt. Sander en Laura sloten de dag af met een liveshow aan Dok Noord in Gent. Daar maakte premier Alexander De Croo bekend hoeveel minuten afval bij mekaar geraapt werd in heel Vlaanderen.

River Cleanup Challenge

Elk jaar belandt 11 miljard kilo plastic in de oceaan. Een groot deel van deze vervuiling komt via rivieren in onze oceanen terecht. Het doel is om het plastic op te ruimen voordat het daar aankomt. Dat doet River Cleanup door rivieren op te ruimen, mensen te informeren en organisaties te transformeren.