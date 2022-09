Manu Van Acker presenteert programma voor vroege vogels op MNM

Oostendenaar Manu Van Acker is nog maar net afgestudeerd aan het RITCS en hij heeft al een eigen programma beet bij radiozender MNM. Om te luisteren moet je wel heel vroeg opstaan of extra lang opblijven. Voor de jonge radiomaker is het alvast een mooie kans om meteen aan de slag te gaan.

Sinds maandag kan je op radiozender MNM al vanaf 4 uur luisteren naar het eerste radioprogramma, Wakker met Van Acker. Oostendenaar Manu Van Acker heeft hiermee zijn eerste programma beet op de nationale zender. De jonge Oostendenaar studeerde de voorbije jaren Radio aan het RITCS in Brussel en is sinds kort afgestudeerd. Hij was dit jaar ook al te zien in de reeks Nonkels en was voordien al één keer per

Om 18 uur slapen

“Toen ik de vraag kreeg moest ik daar eigenlijk niet lang over nadenken. Ik zag het heel hard zitten, omdat het echt een mooie kans is. Ik heb zelfs officieel nog niet eens mijn diploma ontvangen en ik mag nu al een eigen programma presenteren.” Dat hij daarvoor om 2.30 uur ’s morgens moet opstaan heeft hij ervoor over. “Ik ben maandag gestart en het valt eigenlijk goed mee. Ik wil een ritme opbouwen om ervoor te zorgen dat ik het kan blijven volhouden. Ik probeer om 18 uur te gaan slapen om dan om 2.30 uur op te staan. Na mijn programma werk ik nog even aan het programma van de volgende dag en dan slaap ik nog twee uur. Op die manier heb ik nog iets aan de rest van mijn dag. Ik zal tijdens de week niet meer met vrienden op café kunnen gaan ’s avonds, maar ik zie hen nu meer tijdens de middag.”

Whatsapp

Er kwam al meteen veel respons op het programma. “Ik merk dat de items aanslaan en dat de luisteraars mee zijn in het verhaal. Ik heb al heel veel leuke reacties gekregen. We willen de boodschap geven dat we er zijn voor de mensen die ’s nachts nog wakker zijn, omdat ze bijvoorbeeld aan het werk zijn of vroeg moeten opstaan.” Manu vindt de interactie met de luisteraars altijd leuk. “Je staat alleen in de studio, maar het is fijn als de mensen iets reageren en hun verhaal vertellen.” Ook vrienden en familie van Manu staan speciaal op om te luisteren. “Twee vriendinnen van me hebben hun wekker gezet om te kunnen luisteren en ook mijn oma is een trouwe luisteraar. Ze zet speciaal haar tv op om ook te kunnen meekijken met livestream en dan stuurt ze een foto via Whatsapp. Ze is mijn grootste fan, ze wil geen enkele uitzending missen. Ik heb al gezegd dat moet zorgen dat ze genoeg slaapt, maar ze kan het niet laten”, lacht Van Acker.