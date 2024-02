Lode uit Leke raadt ‘De Lach van Joe’ en wint 23.800 euro: “Het was mijn collega die op de naam kwam, we gaan de buit verdelen”

Na 26 dagen van spanning en speculatie heeft luisteraar Lode (48) uit Leke eindelijk de identiteit van de ‘De Lach van JOE’ onthuld.

Met een brede glimlach op zijn gezicht ontdekte Lode dat de mysterieuze lach toebehoorde aan niemand minder dan Zillion-mastermind Frank Verstraeten. Lode gaf zonet het enige juiste antwoord bij JOE-dj’s Raf Van Brussel en Ann Van Elsen en wint daarmee een indrukwekkende prijs van maar liefst €23.800 net voor het weekend.

Faroek Özgünes, Luk Alloo en Herbert Flack. Het waren allemaal verdienstelijke pogingen van JOE-luisteraars om de mysterieuze ‘Lach van JOE’ te raden. Maar na 237 foute pogingen is het uiteindelijk Lode die de juiste lachidentiteit wist te achterhalen. “Niet te geloven, amai. Ik kan het niet beschrijven”, klonk het bij Lode. “Het was eigenlijk mijn collega die op de naam kwam. We gaan de buit verdelen, dat komt helemaal in orde!”