In Skum en Zwjèt, de nieuwe West-Vlaamse POD-VODcast, lanceert opname tijdens Velofollies

De nieuwe POD- en VODcast ‘In Skum en Zwjèt’ zet de West-Vlaamse sport in de kijker. Het worden gemoedelijke babbels tussen drie genodigden die het over een welbepaald thema zullen hebben. Soms over grootse prestaties, soms over minder opvallende maar daarom niet minder spraakmakende sportgebeurtenissen. De eerstvolgende opname met drie ‘Powerladies’ vindt plaats tijdens Vélofollies.

De titel van de nieuwe POD-VODcast laat niets aan de verbeelding over. “In Skum en Zwjèt” zet de West-Vlaamse sport in de kijker. “We zullen niet enkel de sportieve prestaties belichten”, aldus Wim Vandoorne, een van de drie initiatiefnemers naast Christophe Dupont en Youri Bultynck. “De bedoeling is de West-Vlaamse sport in het algemeen in de kijker te zetten. Zowel reeds gekende toppers uit onze provincie als de minder gekende sportende West-Vlamingen. Maar ook organisaties, sportclubs of figuren die het sportgebeuren mogelijk maken.”

Powerladies

De PODcast is tegelijk een VODcast. “We hebben ervoor geopteerd om alle gesprekken ook op video te registreren”, zegt Christophe Dupont die de taak van host/moderator op zich neemt. “Ze zijn dus niet enkel te beluisteren, ook te bekijken via YouTube. We nodigen telkens drie personen uit rond de tafel, die we gedurende drie tot maximaal vijf kwartier laten vertellen.”

Het trio kreeg de smaak te pakken na de organisatie van ‘Flandriens in het dorp’, eind vorig jaar in Moorsele. Het leidde tot de oprichting van de VZW ‘Westcast’.

“De bedoeling is om maandelijks ergens in West-Vlaanderen een panelgesprek te organiseren”, vervolgt Youri Bultynck. “De eerste opname waarbij we het project hebben voorgesteld is al te beluisteren op diverse kanalen of te bekijken op YouTube. De volgende opname vindt plaats op Vélofollies, daar zijn de gasten Oshin Derieuw, wereldkampioen boksen, Griet Eeckhout, MMA Fighter en Jessica Vervaecke van Rugby Roeselare. Het thema is ‘Powerladies’”.

Authentieke gesprekken

Verder staan opnames gepland in Parkhotel Kortrijk in aanloop naar de Ronde Van Vlaanderen. Daar verwacht “in Skum en Zwjèt” onder meer Lieselot Delcroix en een werknemer van wielerclub Astana. Die zullen praten over “West-Vlaamse sporters in buitenlandse loondienst. Nog later is een sessie gepland rond G-sport. “Alles zo authentiek mogelijk”, beklemtoont Christophe. “Wij vinden het niet erg dat er al eens een zin de mist ingaat of dat er geaarzeld wordt. De opnames gebeuren aan een stuk door, zonder knippen. Dat moet ook want we willen onze gasten van bij de eerste seconde het gevoel geven dat ze zich thuis voelen en we gedurende een uurtje een vlotte babbel kunnen hebben.”