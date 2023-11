De Tijdloze, Studio Brussel en VRT CANVAS zorgen voor een tijdloos eindejaar live vanuit Kortrijk

Woensdag werd het boek ‘De Tijdloze Foto’s’ van Carline Vandercuyssen voorgesteld in LandMarck Hall E0, gekoppeld aan een tentoonstelling. Tezelfdertijd werd bekend gemaakt dat Studio Brussel een week lang uitzendt vanuit Muziekcentrum Track. Ook VRT CANVAS is van de partij met talkshows.

Ook in Kortrijk gaat dit eindejaar De Tijdloze Expo door. Die toont 100 iconische foto’s op adembenemende grootte van Tijdloze artiesten, gefotografeerd door Goedefroit Music. Achter Goedefroit Music gaat één dubbel levenswerk schuil. Begin jaren 70 verscheen de eerste concertfoto van Jan Goedefroit: een foto van Ike & Tina Turner. Wanneer Jan in 1992 overlijdt, laat hij een volstrekt uniek fotoarchief en een echtgenote achter. Onvermoeibaar fotografeert Carline Vandercuyssen, Jans partner in rock, verder. Een halve eeuw na die eerste foto vormt het weergaloze privéarchief van beiden een geheel, verbonden door één visie op de rol van de rockfotograaf: it’s the music, stupid! Te zien op de Tijdloze Expo en ook verkrijgbaar in een deluxe boek vanaf donderdag 7 december. De Tijdloze Expo is te zien van vrijdag 8 december tot en met zondag 4 februari in LandMarck Hall E0 in Kortrijk.

De Tijdloze, Studio Brussel en VRT CANVAS

Vanaf maandag kunnen luisteraars van De Tijdloze en Studio Brussel opnieuw stemmen voor De Tijdloze 100, de langstlopende en meest gereputeerde eindejaarslijst in Vlaanderen. En ook dit eindejaar tellen beide zenders met extra radio- en tv-uitzendingen af naar die lijst. Dat doen ze opnieuw live vanuit muziekstad Kortrijk, die De Tijdloze en Studio Brussel een week lang verwelkomt in Muziekcentrum Track. Ook VRT CANVAS zorgt er 3 avonden voor een muzikale talkshow met Michèle Cuvelier van Studio Brussel. Op 28, 29 en 30 december gaat Michèle op zoek naar straffe verhalen, onverwachte verbanden en verrassende details achter tijdloze songs. “Met het Tijdloze eindejaar komt de mooiste muzikale periode van het jaar er weer aan. Ik ben heel blij dat we dat dit jaar opnieuw kunnen beleven vanuit het bruisende en muziekminnende Kortrijk”, zegt Jan Van Biesen, nethoofd De Tijdloze. “De Tijdloze zorgde vorig jaar voor heel wat sfeer tijdens de eindejaarsperiode. Als muziekstad willen we dat succes graag herhalen. Ditmaal speelt alles zich af rond M Muziekcentrum Track, dat het epicentrum wordt voor de allerbeste muziek, muzikale talkshows en afterworkparty’s”, getuigen Eerste schepen bevoegd voor Stadsmarketing Ruth Vandenberghe en burgemeester Vincent Van Quickenborne.

De Tijdloze Countdown live in Kortrijk

Op oudjaar hoor je traditiegewijs De Tijdloze 100 met de 100 beste songs aller tijden op Studio Brussel. 12 dagen daarvoor, op maandag 18 december, begint alvast De Tijdloze Countdown op de digitale radiozender De Tijdloze. Vanaf 26 december telt Studio Brussel mee af, samen met nog een heleboel bekende gastpresentatoren. Dat doen ze een week lang live vanuit Muziekcentrum Track op het Conservatoriumplein in Kortrijk. Wie de dansbenen wil losgooien is daar ook elke dag vanaf 17 uur welkom op De Tijdloze Dansant. De Tijdloze Dansant zorgt ter plaatse voor de nodige sfeer en vertier met tijdloze fuifmuziek. De Tijdloze Countdown: van 18 december 7 uur tot en met vrijdag 30 december 19 uur op De Tijdloze, te beluisteren via VRT MAX en op DAB+. Vanaf maandag 26 december ook op Studio Brussel.