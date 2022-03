Peter Germonprez versterkt ons nieuwsteam in Nieuwpoort en Middelkerke

Peter Germonprez (67) komt ons nieuwsteam voor Nieuwpoort en Middelkerke versterken.

Het schrijven zit Peter, als zoon van auteur wijlen Fred Germonprez, in het bloed en hij is ook een bekend figuur in de regio. Hij was van 1980 tot 1996 zwembadbeheerder van het Duinenbad in Middelkerke en van 1996 tot 2016 secretaris van vzw VVV Middelkerke.

Peter was ook van 1996 tot 2017 directeur toerisme in Middelkerke. Hij heeft er ook al een boeiend sociaal leven op zitten als organisator van het Champagneweekend en de Noordzeecross in Middelkerke en de Westend Ladies Tennis Trophy. Sedert 1989 is Peter Germonprez ook lid van de Orde van de Paardenvisser Oostduinkerke.

Peter is gehuwd met Geertrui Sinnesael en vader van Klaas en Lieselot. Hij woont in Nieuwpoort en is nauw betrokken bij het dagelijkse leven in Nieuwpoort en Middelkerke.

Peter zal samen met Paul Bruneel zorgen voor de wekelijkse nieuwsgaring van Nieuwpoort en Middelkerke in edities Het Wekelijks Nieuws en De Zeewacht Kust en uiteraard zal hij ook mee instaan voor de nieuwsberichten op onze website KW.be.

(PBM)