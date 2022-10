Door een probleem met het externe transport, vindt er vandaag mogelijk in jouw regio geen bedeling van de Krant van West-Vlaanderen plaats.

We garanderen dat je krant maandag geleverd wordt.

Je hoeft echter niets te missen van de Krant van West-Vlaanderen. Als abonnee heb je 7 dagen op 7 toegang tot de digitale versie via mijnmagazines.be/lees of via de app Mijn Magazines.