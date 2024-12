Eigenaar ontkent geruchten: advertentieweekblad Tips gaat door

In Oostende doet het gerucht de ronde dat het wekelijkse huis-aan-huisblad Tips volgend voorjaar ophoudt te bestaan. “Klopt helemaal niet”, zegt oprichter en eigenaar Norbert Haeck.

Het gratis huis-aan-huis advertentieweekblad Tips is een begrip in de kustregio en in de regio Brugge. Stichter Norbert Haeck bracht op 8 juli 1965 – straks 60 jaar geleden – het eerste nummer op de markt. Het blad bevat een mix van publiciteit, zoekertjes en regionieuws en wordt bedeeld op 120.400 exemplaren in de regio Oostende en nog eens 91.400 exemplaren in de regio Brugge. Sinds enkele jaren is Tips ook online te lezen via pc, tablet en smartphone.

Maar sinds enkele weken doet in Oostende het gerucht de ronde dat Tips in het voorjaar van 2025 zou verdwijnen. De personeelsleden zouden zelfs al hun ontslagbrief hebben gekregen, zo wordt verteld.

“Onjuiste geruchten”

“Ik weet dat het verteld wordt, maar het klopt helemaal niet”, is eigenaar Norbert Haeck heel formeel. “Ook dat er mensen hun ontslag zouden hebben gekregen, is helemaal niet juist.” Lezers van Tips mogen dus op beide oren slapen: het huis-aan-huisblad zal in 2025 zijn 60ste verjaardag kunnen vieren. (HH)