De Krant van West-Vlaanderen krijgt nieuwe directeur: Thijs Naeyaert volgt Stefaan Vermeersch op

Uw krant krijgt een nieuwe directeur. Stefaan Vermeersch (60) verlaat na acht jaar Roularta Media Group en wordt door Thijs Naeyaert (36) opgevolgd. Die start ten laatste op 1 januari 2023 met veel goesting aan zijn nieuwe uitdaging. “De Krant van West-Vlaanderen moet de lijm tussen alle West-Vlamingen zijn”, zegt hij.

Eind 2015 ging Stefaan Vermeersch (60) van start als directeur van De Krant van West-Vlaanderen. Hij volgde destijds Eddy Brouckaert op en loodste deze krant door een grondige vernieuwingsoperatie. Stefaan stond andere mee aan de wieg van de in januari 2020 gelanceerde volledig nieuwe provinciale krant.

De Gullegemnaar was sinds 2014 bij Roularta Media Group actief en stond eerst aan het hoofd van Roularta Healthcare, de evenementencel en Roularta Local Media Oost-Vlaanderen, maar vond bij De Krant van West-Vlaanderen zijn grote passie terug.

Hoeksteen van het bedrijf

Nu wordt hij opgevolgd door Thijs Naeyaert (36). Hij ging in 2007 als schoolverlater bij Roularta Media Group van start. “Mijn eerste en enige werkgever”, stelt hij trots. Thijs is opgegroeid in Torhout en woont nu met zijn echtgenote Tine Coopman (35) en hun kinderen Ophélia (5) en Ralph (3) in Tielt.

“Vanuit deze titel is het hele Roularta-verhaal begonnen. Het respect, de liefde en appreciatie is dan ook groot” – Thijs Naeyaert

Na zijn studies bedrijfsmanagement aan de Artevelde Hogeschool in Gent vervoegde hij het salesteam van de gratis pers-afdeling voor de regio Roeselare-Ieper. Daarna werd hij kantoordirecteur van het Roeselaarse salesteam en groeide hij door tot regiodirecteur voor West-Vlaanderen en later ook Oost-Vlaanderen.

Nu is hij commercieel directeur van Roularta Local Media (RLM), waarmee alle mogelijke manieren van regionale communicatie in de markt worden gezet. “Denk daarbij aan onder andere De Zondag, Immovlan, Mijn Stad TV en natuurlijk ook De Krant van West-Vlaanderen”, legt hij uit.

“KW is me erg vertrouwd. Toen ik bij Roularta Media Group aan de slag ging, had ik snel door dat het medium een van dé hoekstenen van het bedrijf is. Vanuit deze titel is alles begonnen. Het respect, de liefde en appreciatie is dan ook groot.”

“En ook op persoonlijk vlak zijn de ervaringen erg warm. Mijn eerste keer in KW vergeet ik nooit”, glimlacht hij. “Ik was jeugdspeler bij VC Ichtegem en stond plots op een halve pagina in de krant. Toen heb ik de impact van De Krant van West-Vlaanderen een eerste keer van dichtbij mogen ervaren.”

Relevant medium

In 2021 begeleidde Thijs Naeyaert mee de fusie van de salesteams van KW en RLM. “Toen kwam ik veelvuldig in contact met Stefaan en De Krant van West-Vlaanderen zelf”, duidt hij. “Ik leerde het product steeds beter kennen en nu zit ik al een jaar mee in het grote KW-verhaal. En dat smaakt naar meer.”

“De Krant van West-Vlaanderen blijft in mijn leven. Op vrijdag als krant op de keukentafel en elke dag via KW.be” – Stefaan Vermeersch

Thijs omschrijft De Krant van West-Vlaanderen als een bijzonder relevant medium. “Met een enorm groot potentieel”, benadrukt hij. “Elke West-Vlaming kent ons product, maar er is tegelijk nog ruimte om nieuwe stappen te zetten. Online zijn we een mooi verhaal aan het schrijven, daar willen we nog verdere stappen in zetten. Dat wordt hét speerpunt voor de komende jaren. Net als beleving en communityvorming. KW moet de lijm tussen alle West-Vlamingen worden en het West-Vlaams gevoel verder katalyseren.”

Vriendschap

Thijs Naeyaert roemt zijn voorganger als vernieuwer van KW. “Ik heb grote schoenen te vullen. Stefaan heeft van de Krant van West-Vlaanderen een gezond product met een erg mooie toekomst gemaakt. De huidige drive en dynamiek bij de redactie, marketing en sales zijn Stefaans verdienste.”

Stefaan zelf wordt straks ceo van de cementfabriek Liandur in regio Bergen. “Ik heb twee professionele liefdes: de drukkerij/uitgeverij en cement”, knipoogt hij. “Ik vertrek wel met wat pijn in het hart, maar kan dit aanbod niet naast me neerleggen.”

“Mijn jaren bij KW zal ik blijven koesteren. De collegialiteit, het hoge professionalisme en de vriendschap zal ik nooit vergeten. En De Krant van West-Vlaanderen blijft in mijn leven. Op vrijdag als krant op de keukentafel en elke dag via KW.be.”