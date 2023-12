Oostendse auteur krijgt tweede leven in unieke podcast

Stijn Deschacht (39) werkt in het dagelijks leven als kok in Bar Bulot in Zedelgem, maar de voormalige tourmanager heeft met ‘Over Eten’ ook een succesvolle podcast met en over foodies. Nu pakt hij uit met ‘Oostende verteld’, een straffe podcastserie gebaseerd op het gelijknamige boek van de bekende auteur Karel Jonckheere.

Op woensdag 13 december was het dertig jaar geleden dat Karel Jonckheere stierf. De Oostendse auteur van heel wat novelles, gedichten, essays en reisverhalen is gaandeweg tussen de plooien van de tijd gevallen. Het Willemsfonds eerde hem in 2006, aan zijn geboortehuis in de Sint-Paulusstraat hangt een gedenkplaat en in de bibliotheek staat een buste van de man. “Maar voor de rest is hij zowat uit het collectieve geheugen verdwenen”, aldus Stijn, die werkt als kok in het sterrenrestaurant Bar Bulot in Zedelgem.

Honderd foodies

“Ik heb bijvoorbeeld nooit over hem en zijn werk geleerd op school. Bij mijn ouders lag blijkbaar Oostende Verteld van Karel op hun zolder, en na het verzetten van wat dozen belandde het onlangs op de salontafel. Toen ik het toevallig begon te lezen, werd ik meteen meegesleurd in die verhalen en zag ik een hele wereld voor mijn ogen ontstaan. Ik zag meteen mogelijkheden.”

En dan wel in de vorm van een podcast. Als voormalige tourmanager vulde hij vroeger de vele wachttijden op met het beluisteren van podcasts. Vier jaar geleden begon hij zelf met eentje. In de podcast Over Eten passeerden sindsdien al bijna 100 foodies, gaande van opvallende producenten tot heuse sterrenchefs. Dit jaar alleen al mocht hij onder anderen Dominique Persoone, Loïc Van Impe, Bockie De Repper, Gert De Mangeleer en Peppe Giacomazza in zijn studio ontvangen.

“Zelfs al is het fictief, toch zullen de Oostendenaars veel herkennen”

“Het voordeel van podcasts is dat je allerlei soorten verhalen kunt vertellen, in verschillende vormen. Wat er mij zo aanspreekt aan het boek? Ik heb de hele wereld rondgereisd, woonde in Parijs, Keulen en de VS, maar ik kwam altijd écht thuis in Oostende. Ik ben gebrakt en gespogen Oostendenaar, verliefd op het dialect en de stad. Voor veel mensen is Oostende een soort eindpunt, maar voor mij is het altijd weer het begin van alles. Het Ostensch is de taal waarin ik mezelf uitdruk, droom, liefheb… lééf gewoon. Daarom heb ik elk hoofdstuk vertaald naar het Oostends en ingesproken. Maar schrijftaal is iets anders dan spreektaal. Bovendien dateert het boek uit 1970 en moest ik hier en daar de zinnen aanpassen naar vandaag.”

Nalatenschap

Alleen had hij ook nog de toestemming nodig van zijn nabestaanden. “Na flink wat zoeken, kwam ik terecht bij zijn zoon. Karel Jonckheere werkte steeds vaker in Brussel, en toen zijn zoon werd geboren en blind bleek, is hij naar Rijmenam verhuisd. Niet ver daarvan was een school voor blinden. Zijn zoon was bijzonder vereerd en stond te springen dat er iets zou gebeuren met het literaire nalatenschap van zijn vader.”

De eerste twee hoofdstukken van zijn passieproject loste Stijn op 13 december, op de dag dat Karel dertig jaar geleden stierf. Het resultaat is ronduit indrukwekkend. Stijn sprak de hoofdstukken niet zomaar in, maar voegde achtergrondgeluiden en effecten toe waardoor je haast meteen in het verhaal wordt meegesleurd en je zo terug in de tijd wordt geslingerd. Voor Stijn was het een heuse speeltuin. “Zelfs al is het fictief, toch zullen de Oostendenaars veel herkennen. Op een gegeven moment verlaat het hoofdpersonage een estamineetje en zegt iemand saluut, tot de naaste ki. Wel, dat zinnetje is een bewerkt stukje uit een nummer van Lucy Monti (de nicht van Lucy Loes, red.). Negentig procent zal dat niet opmerken, maar ik vind zo’n dingen fantastisch. In alles wat ik doe – van mijn werk tot podcasts – probeer ik altijd mezelf te pushen om het net iets beter te doen.”

Indrukwekkend oeuvre

Stijn is van plan om elke maand een hoofdstuk te lossen. “Het zijn er 47 dus we kunnen wel nog een tijdje doorgaan.” (grijnst) “Ik hoop vooral dat de Oostendenaar het werk van Jonckheere opnieuw leert kennen, en dat met wat geluk ook de rest van West-Vlaanderen hem ontdekt. Hij heeft een indrukwekkend oeuvre. In het Antwerpse Letterhuis is zijn archief goed voor 25 lopende meter. Er vallen dus nog heel wat pareltjes te ontdekken!”

‘Oostende Verteld’ is nu te beluisteren via allerlei podcastkanalen zoals Spotify. Info: www.oostendeverteld.be.