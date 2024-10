Maak AI-foto’s met de app Imaginova van Dries (40): “Jezelf als cowboy of astronaut? Het kan allemaal”

Artificiële intelligentie, ofwel A.I., is al een tijdje aan een opmars bezig. Dries Dekeersgieter uit Lichtervelde speelt daarop in met zijn app Imaginova. “Geen fotograaf nodig, wel je creativiteit”, zegt Dries.

Sinds 14 jaar werkt Dries Dekeersgieter (40) als zelfstandige bij Insight Media, waarbij hij websites en webapplicaties ontwikkelt voor kleine tot grote bedrijven. “Begin dit jaar had ik het zotte idee om aan een eigen project te beginnen en dit te ontwikkelen vanaf het start- tot het eindpunt. Ontwikkelen is voor mij een vertrouwd gebied, maar het aan de man brengen, de marketing errond is nieuw”, zegt Dries. “Daarnaast ben ik enorm geïnteresseerd in de werking van A.I. (artificiële intelligentie). Met Imaginova kan je op basis één persoon van gelijk welke foto genereren.”

Voorgemaakte thema’s

Een foto genereren van jezelf als cowboy, als astronaut in de voorgemaakte thema’s, of jezelf op een afgelegen strand met een drankje in de hand… Het kan allemaal. “Het is de bedoeling dat de app de komende maanden groeit, dat er nog meer voorgemaakte thema’s worden aangemaakt en dat de schoonheidsfoutjes worden bijgewerkt. Momenteel werkt Imaginova enkel via Apple, maar in de komende tijd wil ik deze ook laten draaien op Androïd.”

Hoe gebruik je de app?

De app zelf wordt gedownload via de appstore. “Deze kan je gratis installeren. De installatie is heel eenvoudig en wordt stap per stap uitgelegd.”

“Dit gebeurt wel in het Engels, om ook een internationaal publiek aan te trekken. De eerste drie keer kan je een foto gratis genereren, daarna is het betalend. Het belangrijkste is dat de foto’s die gebruikt worden van goede kwaliteit zijn. Dan is er de keuze tussen een voorgemaakt thema of iets willekeurigs, bijvoorbeeld op het strand met een rode hoed”, besluit Dries.