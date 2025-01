Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel krijgen eredoctoraat

Hetty Helsmoortel en Lieven Scheire, de makers van de podcast Nerdland, zullen een eredoctoraat ontvangen van de UAntwerpen. Dat maakt de universiteit donderdag bekend. De uitreiking vindt plaats op 20 maart.

Maandelijks heeft Nerdland meer dan 300.000 luisteraars. Daarnaast zetten de twee makers ook hun schouders onder het Nerdland Festival, het grootste wetenschapsfestival in België.

Hetty Helsmoortel en Lieven Scheire krijgen het eredoctoraat voor algemene verdiensten. Helsmoortel behaalde een doctoraat in de gezondheidswetenschappen aan de UGent en was acht jaar lang kankeronderzoekster. Scheire is fysicus van opleiding en werd bekend met Neveneffecten.