Lies kleurt je dag: “Camille, die breekt internationaal door”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! De lente is in het land, tijd voor goed nieuws.

“Zeg wel. Heerlijk, die bijna-zomerse temperaturen. Ook naar de finale van The Masked Singer gekeken?”

Jep, met ‘ene van ons’ als winnaar.

“Van Camille Dhont zullen we nog veel horen. Hoe goed kan die zingen, zeg? Amper twintig jaar oud, maar ik zie ze internationaal doorbreken. En dat vanonder de Wevelgemse kerktoren, waar ze nog altijd bij haar ouders woont. Daar kan je alleen maar bewondering voor hebben, toch? En straks is ze ook nog in Liefde voor Muziek te zien.”

Half Vlaanderen volgde ‘The Masked Singer’. Jij ook?

“Ik heb geen enkele aflevering gemist. Het is gewoon een steengoeie show. Sterke acts, machtige figuren en een grote scheut mysterie. Zelfs mijn collega-anker Dany Verstraeten vroeg Conner Rousseau na een serieus interview hoe het met zijn stem gesteld was.”

Wat viel je nog op?

“Dat de oudste vrijwillige brandweerman van het land een West-Vlaming is! Rony Jacques uit Diksmuide mag begin april 70 kaarsjes uitblazen en is daardoor aan zijn laatste weken als pompier bezig. Hij moet verplicht met pensioen. Jammer, toch? Die man moet noodgedwongen afscheid nemen van zijn grote passie. Hoeveel mensen moet die niet geholpen hebben tijdens zijn carrière, zeg…”

Een warm pleidooi om de pensioenleeftijd niet in steen te beitelen, dus.

“Klopt. Kijk naar mensen als Michel Wuyts en Martine Tanghe. Die moesten er verplicht mee ophouden, maar waren die uitgeblust? Allesbehalve. Age is just a number. Ik ben er zeker van dat ze in Diksmuide Opa Brandweer zullen missen.”

Waar keek je sporthart deze week naar?

“We hebben opnieuw een West-Vlaamse wereldkampioen! Roeselarenaar Alexander Doom behaalde met de Belgian Tornados goud op de 4×400 meter op het WK atletiek indoor, een niet te onderschatten prestatie.”

Iets wat ook meer aandacht verdient.

“Helemaal juist. Alleen sneeuwen koning voetbal en keizer wielrennen vaak de rest helemaal onder. Terwijl atletiek een niet te onderschatten sporttak is.”

Waar jij je ooit aan waagde?

“Neen, mijn man wel. Zijn papa, Victor Breckx, is nog hordeloper geweest en ik weet nu al dat onze Georges in de voetsporen van zijn vader en opa zal treden. Maar of er een carrière bij de Tornados inzit, laat ik voorlopig nog in het midden.” (lacht)