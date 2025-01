Kortrijks medialab Quindo officieel erkend als jeugdwerkorganisatie: “Kansen geven, inspireren en zorgen voor verbinding”

Al ruim 12 jaar leert Quindo Kortrijkse jongeren de kneepjes van het digitale vak aan. Daarbij heeft Quindo extra aandacht aan het versterkend werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Vlaams minister van Jeugd Melissa Depraetere erkent het ‘medialab’ nu ook officieel als jeugdwerkorganisatie. Ook Little Star Village in Desselgem, dat jeugdkampen organiseert voor kleuters, wordt erkend als jeugdwerkorganisatie.

Quindo is een inclusief medialab waar mediamakers tussen 9 en 30 jaar oud al sinds 2012 experimenteren met allerlei vormen van mediaproductie. Van radio over podcasts en video tot virtual reality. Alles gebeurt in hun eigen radiostudio in Muziekcentrum Track of aan de Broelkaai. Ook heeft het ook een eigen productiehuis waarmee het verhalen uit de sociale sector in de audiovisuele verf zet. Daarnaast biedt Quindo ook workshops, opleidingen en vormingen aan voor scholen, verenigingen of andere organisaties.

“Als minister van Jeugd wil ik investeren in een divers jeugdwerk waar iedere jongere een plek heeft”, aldus Vlaams minister van Jeugd, Melissa Depraetere (Vooruit). “Jeugdwerk moet kansen geven, inspireren en zorgen voor verbinding. Dat is exact wat Quindo doet. De erkenning vanaf 2025 stelt Quindo in staat om verder te bouwen aan hun missie: kinderen en jongeren uit alle lagen van de bevolking een veilige, inclusieve en inspirerende omgeving bieden waarin ze mediaproducties kunnen maken en groeien.”

“Door media te maken ontwikkelen jongeren sociale en technische skills, leren ze fact checken én brengen ze hun eigen verhaal naar buiten, daar zit heel wat kracht in” vertelt Emilie De Clerck, hoofdredacteur bij Quindo, trots. Broos Claerhout, coördinator bij Quindo vult aan: “De erkenning opent deuren, zo krijgen jonge mediamakers vandaag bijvoorbeeld al de kans om een minister te interviewen, en laat het ons toe om ons werkingsgebied te verbreden en impact te vergroten.”

Rondleiding

Minister Depraetere kreeg op dinsdag een uitgebreide rondleiding van de jongeren op de redactievloer van Quindo. Meteen daarna doken ze samen de podcaststudio’s in waar de jongeren kennis konden maken met hun nieuwe minister en in gesprek gingen over het belang van jeugdwerk. Samen met Quindo en Little Star Village in Desselgem worden nog 13 andere vzw’s in Vlaanderen officieel erkend als jeugdwerkorganisatie. De minister wil zo het jeugdwerk in Vlaanderen verder diversifiëren en versterken.