Kortrijk lanceert Virtuele Assistent als eerste stad in Vlaanderen: “Slimme chatbot die zelfs emoties herkent”

De slimme chatbot ‘Virtuele Assistent’ op de website van Stad Kortrijk werkt op de artificiële intelligentie van ChatGPT en moet de dienstverlening naar de burger efficiënter maken. De Virtuele Assistent geeft zonder tussenkomst van een stadsmedewerker een antwoord op allerlei vragen, en dit 24/7.

Het meldpunt 1777 kreeg vorig jaar meer dan 72.000 meldingen en vragen binnen via telefoon, mail of webformulier. ‘Wat is de prijs van een vuilniszak?’, ‘Wanneer komen ze die ophalen?’, ‘Ik wil graag een losliggende tegel op een trottoir melden.’, ‘Waar vind ik een sociale woning?’, ‘Worden er opnieuw bladkorven geplaatst in de straten?’. Deze en vele andere meldingen en vragen kan je vanaf nu stellen aan de Virtuele Assistent, een slimme chatbot op de website van Stad Kortrijk. Uniek is dat de Virtuele Assistent werkt op de artificiële intelligentie van ChatGPT. Dat betekent dat de Virtuele Assistent de context snapt en goed begrijpt wat de gebruiker vraagt.

Gemeente zonder Gemeentehuis

“Binnen het project ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ is dit opnieuw een primeur waar alle Vlaamse steden en gemeenten van kunnen meegenieten”, benadrukt minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers. “Het stimuleert om interessante toepassingen te ontwikkelen en dan te laten uitrollen naar alle hoeken van Vlaanderen, te beginnen met de 13 gemeenten uit de Leiedal-regio, zodat we niet allemaal opnieuw het warm water moeten uitvinden. Daarom krijgt Kortrijk 426.660 euro van Vlaamse overheid.” Stad Kortrijk investeerde zelf €111.828.

“Deze Vlaamse regering investeert massief in digitalisering van het overheidsapparaat. Zo’n virtuele assistent is één van de 61 projecten. Het is superbelangrijk dat de lokale besturen mee op de trein springen”, vult minister-president Jan Jambon aan. “We willen geen gemeentehuizen afschaffen, maar mensen moeten de mogelijkheid krijgen om van thuis uit hun zaken te regelen. De Virtuele Assistent is een ongelooflijk sprong vooruit. Ambtenaren kunnen zich vervolgens op complexere vraagstukken concentreren en voor de hand liggende vragen kunnen uitbesteed worden.”

AI-technologie van ChatGPT

De Kortrijkse Virtuele Assistent werkt op basis van generatieve artificiële intelligentie en schrijft zelf de antwoorden in plaats van ze uit een lijst van antwoorden te kiezen. De AI-technologie die hiervoor gebruikt wordt, is die van ChatGPT. De Virtuele Assistent is voorzien van machine learning, waardoor de gebruiker bijvragen kan stellen op basis van voorgaande antwoorden. Het maakt ook gebruik van natural language processing waardoor het kan omgaan met spelfouten en synoniemen. Er is een terugkoppelmechanisme ingebouwd zodat de gebruikers eenvoudig kunnen aangeven als iets niet klopt, of als de virtuele assistent rare antwoorden zou geven.

“Vaak is de info die inwoners zoeken te vinden op de website van de stad. Maar het is niet altijd evident om de juiste webpagina met de correcte informatie te lokaliseren. Daar biedt de nieuwe Virtuele Assistent een grote meerwaarde. Deze slimme chatbot moet de dienstverlening naar onze burgers toe nog sneller, beter en vooral efficiënter maken”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “De Virtuele Assistent is zelfs in staat om emoties te detecteren tijdens het gesprek. Dit betekent dat het aanvoelt wanneer iemand boos of geëmotioneerd is en gepast kan reageren.”

Het zoekveld waar de slimme Virtuele Assistent informatie haalt voor de antwoorden is voorlopig afgebakend tot www.kortrijk.be. Als informatie niet op de stadswebsite te vinden is, zal de Virtuele Assistent doorverwijzen naar het meldpunt 1777. De komende maanden echter wordt dat zoekgebied verder uitgebreid met andere stedelijke websites zoals www.visitkortrijk.be.