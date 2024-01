‘Godvergeten’ wint Impactprijs van de Kastaars!, ook andere genomineerden zijn bekend

De documentairereeks ‘Godvergeten’ wint de Impactprijs van de Kastaars!, de Vlaamse mediaprijzen die voor de tweede keer worden uitgereikt. Dat is maandagochtend bekendgemaakt, samen met de nominaties voor de andere categorieën. De impactprijs looft een programma, dat “iedereen het afgelopen jaar heeft weggeblazen”.

In totaal zijn er tien categorieën: zeven waarvoor het publiek kan kiezen en drie waarvoor vertegenwoordigers uit de verschillende mediahuizen en Streamz een winnaar kunnen kiezen. Naast de impactprijs, gaat het om doorbraak van het jaar en de carrièreprijs. Wie daarvoor genomineerd is, wordt niet bekendgemaakt. De winnaars van de carrièreprijs en de doorbraakprijs worden tijdens de uitzending van ‘Kastaars!’ op zaterdag 27 januari bekendgemaakt, net zoals de winnaars van de publieksprijzen.

Dit zijn de nominaties:

De categorieën waarvoor het publiek kan stemmen zijn beste mediapersoonlijkheid, televisieprogramma, fictiereeks, nieuwkomer, radioprogramma, podcast en online persoonlijkheid.

In de categorie mediapersoonlijkheid zijn Bart Appeltans, Dina Tersago, Erik Van Looy, Fien Germijns, Gert Verhulst, Jeroom, Kamal Kharmach, Laura Tesoro, Pommelien Thijs, Soundos El Ahmadi, Staf Coppens en Tom Waes genomineerd.

‘Belgium’s next top model’, ‘Blind gekocht’, ‘Blind getrouwd’, ‘De slimste mens ter wereld’, ‘De Verhulstjes’, ‘De verraders’, ‘Down the road’, ‘Expeditie Gooris’, ‘Factcheckers’, ‘Het huis’, ‘James de musical’, ‘The masked singer’, ‘Vrede op aarde’ en ‘Zillion, the lost tapes’ maken dan weer kans op beste televisieprogramma.

‘1985’, ‘2DEZIT’, ‘Assisen’, ‘Alter ego’, ‘Exen’, ‘Fair trade – De weg terug’, ‘Familie’, ‘Knokke off’, ‘Liefdestips aan mezelf’, ‘Lisa’, ‘Thuis’ en ‘wtFock – Ada’ nemen het tegen elkaar op in de categorie beste fictiereeks.

In de categorie nieuwkomer zijn ‘Bestemming x’, ‘Boris’, ‘Celebrity masterchef Vlaanderen’, ‘Dagen zonder broer’, ‘Geld gezocht’, ‘Gestrand op honeymoon island’, ‘Het verhaal van Vlaanderen’, ‘Interview met de geschiedenis’, ‘Make up your mind’, ‘Recht naar de gevangenis’, ‘Shalom allemaal’ en ‘Special forces’ genomineerd.

Voor de prijs voor radioprogramma gaat het tussen ‘#weetikveel’, ‘De afrekening’, ‘De zoete inval’, ‘Gillis & Govaerts’, ‘Liesa & Larissa live’, ‘Q-top 40’, ‘Sven & Anke’, ‘Team ochtend’, ‘Tomas De Soete’ en ‘Vincent live’.

In de categorie podcast zijn er maar liefst zestien genomineerden: ’22 minuten stomme vragen’, ‘Achter de schermen’, ‘Batavia’, ‘De aionauten’, ‘De slimste mens: the morning after’, ‘De universiteit van Vlaanderen podcast’, ‘De volksjury’, ‘DIW Jubilee’, ‘Geschiedenis voor herbeginners’, ‘Ik ben 1 op 6’, ‘Kinderen van de kerk’, ‘Lacroix, ik ben gangster’, ‘Nerdland maandoverzicht’, ‘Vrolijke vrekken’, ‘Waar is zuster Gabrielle?’ en ‘Welcome to the AA’.

In de categorie online persoonlijkheid nemen tot slot Aaron De Groeve, Acid, Anastasya Chernook, Bert De Kock, Céline Dept en Michiel Callebaut, Chris Lozanzo, Elias Verwilt, Elisabeth Lucie Baeten, Elodie Gabias, Gerben Tuerlinckx, Jamie-Lee Six, Jonatan Medart, Lorentia Veppi, Nour & Fatma, Steffie Mercie en Timon Verbeeck het tegen elkaar op.

Nieuws-, sport- en duidingsprogramma’s doen niet mee aan de verkiezing, maar worden wel geëerd tijdens de uitzending.

Live uitreiking

Het publiek kan vanaf nu tot en met 21 januari stemmen via www.kastaars.be, waarna de beeldjes op 27 januari tijdens een show in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs worden uitgereikt. Die uitreiking zal op alle zenders live te zien zijn.

De ‘Kastaars!’ zijn een initiatief van mediabedrijven VRT, DPG Media en SBS en streamingplatform Streamz. De mediaprijzen bestaan sinds vorig jaar en volgen de Vlaamse Televisie Sterren op.