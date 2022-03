Eerste editie van Podcastfestival in Oostende: dit zijn de tien leukste West-Vlaamse podcasts

Podcasts zijn populairder dan ooit. De audioverhalen komen in alle mogelijke vormen aan bod, van true crime tot boeiende gesprekken over vriendschap, voetbal en gastronomie. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april wordt in Oostende het eerste Podcastfestival georganiseerd. Wij geven alvast tien luistertips.

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt in Oostende de eerste editie van het Podcastfestival plaats. Er is een indrukwekkende line-up met onder meer Audiocollectief SCHIK, Brian Reed, Welcome to the AA, De Volksjury en de makers van Relaas, De Deventer Mediazaak en Dead Eyes. Ook Xander De Rycke, Pedro Elias en Michèle Cuvelier komen langs. Tijdens het festival worden ook de Oorkondes uitgereikt, de Vlaamse podcastprijzen.

West-Vlaamse podcastfans kunnen alvast hun hart ophalen met onze tien luistertips (in willekeurige volgorde):





De Podkas

Angelo Dorny praat met bekende Vlamingen over hun liefde voor de tuin. © Tumbleweed & Fireflies Photography

Tuinspecialist Angelo Dorny uit Zwevezele had lange tijd een eigen moestuinmagazine, schrijft boeken aan de lopende band en excelleert in een eigen YouTube-reeks waarbij hij tal van (moes)tuintips geeft.

Sinds kort heeft hij ook een eigen podcastkanaal, waarbij hij bekende tuinliefhebbers te gast heeft, gaande van bijenliefhebster Britt Van Marsenille en vogelvriend Begijn Le Bleu tot acteur Koen De Bouw, die ooit Groene Vingers presenteerde.

De thema’s die aan bod komen, gaan erg breed, van liefde voor dahlia’s tot mentaal welzijn. Geeft meteen een pak goesting om zelf in de tuin te zitten/werken!





Oostende Bonsoir

Op het podcastfestival wordt het tweede seizoen afgetrapt. © Nick Decombel

De West-Vlaamse journaliste Guinevere Claeys had vorig jaar een pak interessante ontmoetingen bij valavond, in de torenkamer van residentie BeauSite in Oostende, in opdracht van de toeristische dienst.

Onder meer Willem Hiele, Caroline Pauwels, Kaat Pype, Kamagurka, Selah Sue, Sandra Bekkari en Sebastien Dewaele kwamen er hun liefde voor de zee verklaren. De gesprekken hadden ook een filosofische insteek en gingen over de eb en vloed van het leven. Fans mogen zich alvast verheugen, want op het Podcastfestival wordt het tweede seizoen afgetrapt met Wouter Deprez als gast in de eerste aflevering.





Werk & Leven

Kelly Deriemaeker en Anouck Meier: content(ement) coaches. © Ellen van den Bouwhuysen

Misschien wel de bekendste West-Vlaamse podcast. Of zoals ze het zelf zeggen: Westhoek represent! Anouck Meier hing haar toga aan de haak om content coach te worden. Samen met haar vriendin Kelly Deriemaeker, freelance journaliste en blogster, ontwikkelde ze inspirerende cursussen om verstokte people pleasers en twijfelende ondernemende vrouwen een virtuele schop onder de kont te geven.

Naast een online community is er de podcast, waarbij de twee tips geven om zelf je lot in handen te nemen en niet te beroerd zijn om hun eigen fails te benoemen. Deze week kondigden ze hun afscheid aan, maar hun archief blijft raadpleegbaar.





No Questions Asked

Lieselotte Six verdiept zich in vriendschappen. © GF

Iets doen dat je gevraagd wordt zonder daarbij vragen te stellen: is dat de definitie van vriendschap? Wat betekent dat voor jou? Hoe maak je nieuwe vrienden? En hoe ver ga je voor je vrienden?

Dat zijn de kernvragen die Lieselotte Six uit Langemark stelt aan haar gasten. De opvoedster bij vzw De Lovie nodigt haar vrienden uit, maar ook mensen die ze niét kent. Het levert interessante inzichten op: ernstig soms, maar altijd heerlijk eerlijk. De podcast wordt gewoon thuis aan de keukentafel opgenomen, zonder tierlantijntjes en met een duidelijk West-Vlaamse tongval. Het bewijs dat een podcast niet afgelikt moet zijn om boeiend te zijn.





Hey Paul

Michèle Cuvelier wil haar muzikaal idool één vraag stellen. © GF

StuBru-radiostem Michèle Cuvelier, met roots in Ardooie, heeft één doel: haar muzikale god één vraag stellen. How do you let it be? Op de vooravond van haar 30ste verjaardag en de 80ste van Paul McCartney, onderneemt ze een heuse queeste om de ex-Beatle te pakken te krijgen. In de vijfdelige podcast zoomt ze niet alleen in op het leven van de muzikant, maar gaat ze ook na waarom het nummer haar raakt tot in het putteke van haar ziel. Wat volgt is een ontluisterend relaas over de fangekte en de muzikale erfenis van de man. Daarbij breekt ze ook een lans voor mentaal welzijn, door diep in haar eigen ziel te graven. Een aanrader!





The Swedest Thing

Met Heidi waan je je zo in Zweden. © Nele Coninx

Weinig mensen weten zo veel af van Zweden als Heidi Vandenbussche uit Oostende, die werkt bij de plaatselijke toeristische dienst. Op haar blog Take Me To Sweden alleen al vind je meer info over het land dan bij de officiële toeristische dienst van Zweden. Haar kennis bundelt ze ook in een podcast, samen met de Nederlandse Amy, die eveneens een blog heeft over het land.

In de podcast The Swedest Thing kom je alles te weten over typische gewoontes in het land, bijzondere architectuur tot absolute must-sees in de bekendste steden. Waarschuwing: de kans is groot dat je na het beluisteren een tripje plant naar het land.





Over Eten

Van eten wordt zelfs de host vrolijk. © GF

Oostendenaar Stijn Deschacht lanceerde zijn podcast in 2019. In Over Eten gaat Stijn in gesprek met interessante stemmen uit de voedingssector, van producenten, handelaars, marketeers tot topchefs. Een oesterkweker, kaashandelaar, wijnmaker, tequila-expert, toppers uit de Belgische gastronomie zoals Martijn Defauw of Thijs Vervloet… ze krijgen allemaal een plaats in de reeks. In de 50ste aflevering deze week staat topchef Willem Hiele centraal. Stijn Deschacht werd gebeten door lekker eten toen hij als tourmanager de wereld rondreisde met metalbands. Vandaag werkt hij als kok in Bar Bulot van de Hertog Jan-groep in Brugge.





Bende van het Boek

De podcast voelt aan als een boekenclub voor introverten, inclusief kop thee en stuk taart. © Jasper Vanhauwaert

Sara Logghe uit Ingelmunster en Trees Accou uit Kortrijk zijn twee jonge dertigers met een grote voorliefde voor boeken. Waar Trees meer neigt naar Engelstalige klassiekers, heeft Sara het meer voor moderne romans.

De ex-collega’s vatten vijf jaar geleden het plan op om een virtuele boekenclub op te starten tussen hun tweetjes, compleet met een gezellig dekentje, een dampende kop thee en een stuk taart. Al meer dan honderd afleveringen lang duiken de twee met de regelmaat van de klok in de wereld van literatuur, zonder daarbij hoogdravend uit de hoek te komen. Weet je niet wat gelezen? Zij helpen je graag op weg.





Radio Djamel

Met Djamel krijg je een blik achter de schermen van KV Kortrijk. © GF

Voetbalploegen zetten steeds meer in op sociale media. Ook podcasts mogen daarin niet ontbreken, al blijft Radio Djamel de enige West-Vlaamse voetbalpodcast, naast de minder frequente SVcast van Zulte Waregem.

Content creator Jordi Callens, geassisteerd door levende encyclopedie Dan Dewerchin, kijkt in Radio Djamel achter de schermen van het Guldensporenstadion. De podcast, genoemd naar voormalig speler Djamel Zidane, nodigt zo onder meer bekende fans uit, trainers en de ceo die duiding geeft bij de transfers. Een extra service naar de fans toe dus. Ook volgend voetbalseizoen verschijnt de podcast.





Stuutjes & Draken

Dungeons & Dragons klonk nog nooit zo cool. © GF

Dungeons & Dragons is een fantasy bordspel waarbij je zelf je personage en queeste kan ontwikkelen. Het bestaat al sinds de jaren 70 en is altijd populair gebleven over de hele wereld. De Netflix-reeks Stranger Things zorgde zelfs voor een heuse revival. Aither Sky (Ieper), Gurum (Brugge), Lorelei (Izegem), Pulle (Tielt) en de zogenaamde Dungeon Master (Staden) leerden elkaar kennen op het werk en speelden tijdens hun middagpauze, vandaar de naam Stuutjes & Draken. Zelfs wie geen fluit verstaat van het spel, geniet van het enthousiasme en de verhaallijnen die ze uit hun hoge hoed toveren. Per aflevering ben je snel een tweetal uren zoet.





Zelf ook aan de slag?

Het boek is uitgegeven bij Lannoo Campus. © GF

Pieter Blomme uit Maldegem, zelf een podcastpionier, schreef recent met de Gentse Eva Moeraert het boek Zelf een podcast maken. Daarin leggen ze in vijf stappen uit hoe je van een idee tot een haalbaar format en een pilootaflevering komt. Ga je voor een klassiek interview of vertel je eerder een verhaal? Het duo gidst je door het denkproces, geeft een technisch inzicht en breit er nog een luik aan om promo te maken. De belangrijkste tip? Begin er gewoon aan!