Zot van LEGO? Brugs Brick House opent de deuren

Door het tv-programma LEGO Masters zijn de bekende Deense bouwblokjes weer populairder dan ooit. Dat is ook Peter Meuleman niet ontgaan. In het pand in de Smedenstraat dat al drie generaties in het bezit van zijn familie is, start hij het Brugs Brickhouse op: een droom voor LEGO-liefhebbers. “Als kind speelde ik hier zelf urenlang met de LEGO-blokjes.”

De uit Denemarken afkomstige plastic bouwsteentjes werden voor het eerst geproduceerd en verkocht in 1947, maar na al die jaren heeft LEGO niets aan populariteit ingeboet. De creatieve en inventieve mogelijkheden met de blokjes zijn quasi onuitputtelijk, zo blijkt ook uit programma’s als LEGO Masters. En al die LEGO-liefhebbers hebben geluk, want op zaterdag 22 oktober opent in de Smedenstraat 23 een winkel die zich exclusief toelegt op de verkoop van deze bouwsteentjes en al hun toebehoren: Brugs Brickhouse.

“Dit pand is al in handen van mijn familie sinds 1930, toen mijn grootmoeder hier begon met een horlogewinkel. Later, in de jaren 60 begon mijn vader hier als opticien, tot aan zijn pensioen in 1995. Daarna verhuurden we het pand aan parfumerie Liberty’s, die de uitbating eerder dit jaar stopzette.” In Brussel, waar Peter in de verzekeringssector werkt, maakte hij kennis met een grote LEGO-brandstore. Hij klopte aan bij LEGO met de vraag of ze het pand in Brugge wilden huren voor een Brugse officiële LEGO-winkel. “Ze bedankten vriendelijk, want met winkels in Brussel en Antwerpen hadden ze genoeg. Maar ze zeiden dat we zo’n winkel wel in eigen beheer konden uitbaten”, legt Peter uit.

“Ik heb hier als kind – ik groeide hier op in dit huis – zelf jarenlang intensief met LEGO gespeeld, dus dat het nu een huis vol LEGO is geworden, is wel een heel mooi verhaal. Je kunt hier terecht voor de meest recente LEGO-bouwdozen, in de meest mogelijk thema’s, maar ook voor losse LEGO-blokjes. Bovendien zijn er ook enkele eyecatchers, zoals een uit LEGO opgetrokken Brugs Belfort van wel twee meter hoog.”

“We plannen ook workshops LEGO-bouwen, verjaardagsfeestjes voor kinderen met LEGO-animatie en zelfs teambuilding voor bedrijven. Bovendien zul je hier ook rustig een kopje koffie of een glaasje wijn kunnen drinken.”

Alle info:www.facebook.com/brugsbrickhouse