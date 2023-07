Zes meter grote bobcats op daken van bedrijven: “Artistieke interventies en expo om stil te staan bij 50 jaar E17”

50 jaar geleden reden er voor het eerst auto’s over de afgewerkte snelweg E3/E17, één rechte lijn van de Franse grens in Rekkem tot in Gent en Antwerpen. In het kader van deze mijlpaal bundelen Intercommunale Leiedal, Zuidwest, het Agentschap Wegen en Verkeer, de lokale besturen en andere partners de krachten om stil te staan bij het verleden en de toekomst van de snelweg en de regio.

Op het dak van Wever & Ducré, Kordekor, Widem Logistics en Xpo verschijnen de eerste artistieke interventies langs de E17. De zes meter grote bobcats in cortenstaal van Maarten Schaubroeck en Dimitri Callens staan symbool voor het lenige en veerkrachtige ondernemerschap in de regio.

Vanaf 26 augustus is iedereen ook welkom op de gratis expo ‘De koers van de snelweg’ in The Square en de expo ‘Hoog Kortrijk en Artistieke interventies langs de E17’ in de Jan Persijnstraat.

Bobcats als hulde aan ondernemerschap

De komst van de E17 betekende een boost voor het ondernemerschap in Zuid-West-Vlaanderen waaronder de bedrijventerreinen die Leiedal langs de snelweg heeft aangelegd. “De bedrijvigheid bracht welvaart voor de regio. Als hulde aan dit ondernemerschap hebben we uit een selectie van een tiental inzendingen Atelier IZR gevraagd een aantal zichtbare artistieke interventies uit te voeren langs de snelweg”, zegt voorzitter Wout Maddens.

Na de open oproep van Leiedal hebben kunstenaars Maarten Schaubroeck en Dimitri Callens zich verdiept in de identiteit en het DNA van de regio. “Na verloop van tijd raakten we gefascineerd door het ondernemerschap hier en legden we de link met de lenige en veerkrachtige bobcats. We plaatsen ze allemaal met een andere pose op opvallende locaties langs de E17, vandaag op het dak van Wever & Ducré.”

Andere geïnteresseerde bedrijven langs de snelweg kunnen zich nog steeds aanmelden om het beeld op hun dak te plaatsen.

Expo ‘De koers van de snelweg’

Naast de artistieke interventies willen de initiatiefnemers alle inwoners van Zuid-West-Vlaanderen ook meenemen in het verhaal van de E17. Van 26 augustus tot en met 8 oktober kan iedereen gratis de expo ‘De koers van de snelweg’ bezoeken in The Square in de Luipaardstraat in Kortrijk.

Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal, legt uit: “Aan de hand van historisch videomateriaal, getuigenissen en verbeeldende visualisaties biedt de expo een blik op zowel het verhaal van de E17 als dat van de snelwegen van morgen. De installaties voeren je mee naar de aanleg en ontwikkeling van de snelweg in al zijn facetten en laten je ontdekken hoe die de regio heeft getekend en mede de toekomst ervan heeft bepaald.”

“De expo biedt een blik op zowel het verhaal van de E17 als dat van de snelwegen van morgen”

“We bieden ook rondleidingen aan voor groepen vanaf 15 personen, een lezing door Herwig Caus (ingenieur bij de aanleg van de snelweg) en een openluchtfilm.” Ook de kunstinstallatie Parlevinkende Praatpalen van Maud Vanhauwaert en Jelle Jespers maakt deel uit van de expo.

In de Jan Persijnstraat in het centrum van Kortrijk kun je in dezelfde periode terecht voor de tentoonstelling ‘Hoog Kortrijk en artistieke interventies langs de E17’, een ode aan de architectuurwedstrijden met de focus op het ontwerp en de groei van Hoog Kortrijk. Deze tentoonstelling was eerder te zien in De Singel in Antwerpen. Ook de voorstellen van de drie laureaten van de open oproep naar artistieke interventies van Leiedal worden er gepresenteerd.

Alle informatie over het project en een overzicht van de vele activiteiten kun je terugvinden op www.50jaare17.be.