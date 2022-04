Woonproject Harlekijn met negen sociale huurappartementen in Oostende officieel geopend

In november 2019 startte de Oostendse Haard met een nieuw sociaal project in de Goedheidstraat in de wijk Westerkwartier. Het woonproject telt negen woningen en is uitgerust met energiezuinige technieken. Sociale huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard kocht ook het aanpalende café om het project nog uit te breiden.

Het Westerkwartier mag gerust de bakermat van de sociale huisvesting in Oostende genoemd worden. De sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard zorgde grotendeels voor de ontwikkeling van de wijk, die beschouwd wordt als een bouwkundig geheel in de Inventaris Onroerend Erfgoed. De Oostendse Haard werd opgericht in 1921.

Het voormalige gebouw in de Goedheidstraat die tegen de vlakte ging om het nieuwe project op te trekken, dateerde uit 1967 en had een lage locuswaarde. Het bestond uit zes appartementen met een bloemenwinkel op de gelijkvloerse verdieping. De Oostendse Haard realiseerde er in plaats negen woningen volgens het principe ‘levenslang wonen” en dat wil zeggen dat de bewoners meegroeien met de huurders en dat ook rolstoelgebruikers er comfortabel kunnen wonen. Er zijn vier appartementen met twee slaapkamers en vijf appartementen met een slaapkamer.

Toegangspoort

“Het project Harlekijn vormt een beetje de toegangspoort tot het Westerkwartier”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Het sociale woningaanbod krijgt met dit nieuwe project een enorme upgrade.”

Het woonproject werd ontwikkeld met het idee om in de toekomst uit te breiden. “De nodige openingen zitten klaar in de trappenhal van het nieuwe gebouw om uit te breiden naar de naastgelegen percelen”, duidt voorzitter Quinten Goekint. “Zo werd het naastgelegen café in de Nieuwpoortsesteenweg onlangs al aangekocht.”

De Oostendse Haard kon op 31 december 2021 tot 1.467 mensen huisvesten. Volgens het laatste jaarverslag dat dateert van 2020 is er een tijdelijke leegstand van 22 woonentiteiten. De structurele leegstand stond in december 2021 op 96 woningen. “Ondertussen zijn in Bredene acht huizen gerenoveerd en opnieuw verhuurd en dat brengt het aantal structurele leegstand op 88”, duidt directeur van de Oostendse Haard, Vanessa Vens.

Vergrijzing

De vergrijzing binnen de huurderspopulatie van de sociale huisvestingsmaatschappij blijft een constante. “Meer dan een derde is ouder dan 70 jaar en meer dan de helft is ouder dan 61. Meer dan 70 procent is dan weer ouder dan 50 jaar. Algemeen veroudert de zittende sociale huurder. Tegelijk zien we dat de instroom van jongeren en jonge gezinnen op de wachtlijst groeit, maar dat de alleenstaanden er nog oververtegenwoordigd zijn”, aldus Vens.

De Oostendse Haard werkt momenteel nog aan verschillende andere projecten. “Er is nog een nieuwbouwproject met 60 appartementen en een project met 13 appartementen op til in Oostende. En het woonproject Windroos wordt een renovatie- en nieuwbouwproject waarbij we een netto aangroei zullen hebben van twee extra huizen. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwbouw van 19 appartementen in Bredene. Voor De Nieuwe Stad – het gezamenlijk project met De Gelukkige Haard – is het ruimtelijk uitvoeringsplan nog niet definitief. De plannen zijn echter klaar om in te dienen”, besluit Vanessa Vens.

(JR)