Winkelrobots leren West-Vlaams: Kortrijkse ontwikkelaar wil Europees marktleider worden

Innovatie in robotland: het Kortrijkse softwarebedrijf DeDuCo laat zijn retailrobots vanaf nu West-Vlaams praten. Sinds begin dit jaar zijn er negen Robbies, zoals de robots heten, actief in een pilootproject, nu schakelt het bedrijf een versnelling hoger. “Door onze robots het lokale dialect aan te leren, verlagen we de drempel”, duidt zaakvoerder Tom Dujardin (57).

DeDuCo zag in 1987 het levenslicht en koestert grote ambities. “2022 is een jaar vol testen, 2023 moet de grote doorbraak worden”, valt te horen. “Binnen de drie jaar willen we minstens duizend eigen robots operationeel hebben. Niet enkel in eigen land, maar in heel Europa.”

Het robotverhaal is het gevolg van een beslissing die het softwarebedrijf in 2020 nam om in artificiële intelligentie te investeren.

Binnen de drie jaar willen we 1.000 Robbies inzetten

“Zo lieten we vertegenwoordigers toe om in winkels foto’s te nemen van producten en op die manier onder andere de voorraadstatus en juiste opstelling te checken. Een robot kon die taak op zich nemen én voor extra consumentenbeleving zorgen. Onze robots kunnen er mee voor zorgen dat klanten graag bij een bepaalde zaak komen shoppen.”

Volledig op maat

In negen AD Delhaize-vestigingen in Oost- en West-Vlaanderen loopt een proefproject. “Onze Robbies zijn er uitgegroeid tot volwaardige teamleden”, zegt Tom.

“Ze leveren ons erg veel informatie op. Ons doel is dat elke soort handelszaak onze robots kan inzetten. Supermarkten, speelgoedwinkels, speciaalzaken… dit moet voor iedereen bruikbaar zijn.”

“En: onze robot kunnen we volledig op maat van de klant bouwen. De naam is vrij te kiezen en je kan hem volledig naar wens aankleden.”

De volgende stap is de robots de streektaal aanleren. “De eerste twee maanden hadden we twee doelstellingen: de autonome navigatie in de winkel op punt zetten en de acceptatie door consument en personeel bewerkstelligen.”

“Daar zijn we in geslaagd, nu concentreren we ons op de verdere beleving. En daarbij moet het lokale dialect helpen.”

Via artificiële intelligentie kunnen onze robots bepaalde woorden en zinnen aanleren. “Al hebben we daar de hulp van de consument voor nodig.”

“Die vragen we om op het scherm van onze robots te tikken, de zinnen te laten verschijnen en die in het West-Vlaams aan Robbie voor te lezen. In een volgende fase, wanneer we voldoende data verzameld hebben, zullen die dan aan de woordenschat van Robbie toegevoegd worden.”

Laagdrempelig

Het West-Vlaams moet de laagdrempeligheid verhogen. “Op termijn moet een winkelrobot even gangbaar zijn als een digitaal infobord”, aldus Tom Dujardin.

“Ons product, dat volledig op Kortrijkse bodem geassembleerd wordt, is uniek in zijn soort. We willen er dan ook alles aan doen om Europees marktleider te worden.”

Het enthousiasme in de markt blijkt alvast groot. “We voeren onderhandelingen met verschillende grote spelers binnen de retailwereld. We hopen zoveel mogelijk Robbies op pad te sturen.”