“Winkel steekt in nieuw kleedje”

Van kop tot teen, van boven tot onder en van links naar rechts werd Proxy Delhaize vernieuwd. “Het is de eerste keer in 33 jaar dat de winkel zo’n grote metamorfose onderging. Letterlijk dag en nacht werkten aannemers om de supermarkt tijdig klaar te krijgen voor woensdag”, aldus zaakvoerster Hilde Van Laecke.

Hilde Van Laecke (51) startte in 1989 een supermarkt langs de Aartrijksestraat in Aartrijke. Vroeger was op die plek ‘t Molentje gevestigd, bij velen wel bekend. Hilde was pas 18 jaar toen ze Discount Maenhout startte – dat was de eerste naam van de supermarkt , maar de branche was allesbehalve nieuw voor haar. Hilde groeide namelijk op in Aalter waar haar ouders een buurtwinkel uitbaatten.

Later ging de supermarkt verder onder de groepering van Spar. 19 jaar geleden werd de winkel een Proxy Delhaize.

Afgelopen woensdag opende een volledig vernieuwde winkel de deuren. “Het is de eerste keer in 33 jaar dat de winkel zo’n grote metamorfose onderging. Daarom moest de winkel dan ook drie weken zijn deuren sluiten. De langste sluitingsperiode ooit. Werkelijk alles werd vernieuwd, van de vloer tot frigo’s en de kassa’s. Letterlijk dag en nacht werkten aannemers om de supermarkt tijdig klaar te krijgen voor vandaag, de grootse opening”, begint zaakvoerster Hilde Van Laecke.

Kant-en-klaar

“Onze Proxy Delhaize staat bekend voor zijn eigen, verse beenhouwerij en traiteur. Dat is en blijft ook in de toekomst een van de troeven van de supermarkt. Maar er is meer, we zullen de klanten doen watertanden en culinair inspireren met een prachtig geëtaleerd aanbod aan verse groenten, fruit, vlees, vis en alle bijhorende ingrediënten en dranken. Bovendien zal er ook meer ingezet worden op kant-en-klare en vers bereide maaltijden met een sterke nadruk op evenwicht en gezondheid. Het groot assortiment kazen en fijne vleeswaren vervolledigen het gastronomisch aanbod van de winkel”, besluit Hilde. Ze kan in Delhaize rekenen op een toffe, dynamische ploeg van dertien werknemers waar ze trots op is. De jongste, Shania, is 19 en de oudste, Gilbert, is 69 jaar. Maar ook Hilde’s vriend Wim steekt graag een handje toe in de zaak.

