“Wij brengen overal een sprookjeswereld tot leven”: dit bedrijf hangt tienduizenden kerstlichtjes in onze straten

Het historische hart van Brugge, het centrum van Ieper, de straten van De Panne… Het zijn maar enkele van de vele plekken die Light & More tijdens deze eindejaarsperiode met tienduizenden lichtjes mee feeëriek helpt verlichten. Het Ingelmunsterse bedrijf is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in de sector en heeft momenteel de handen meer dan vol. “Maar de voldoening is groot”, klinkt het. “Onze creaties maken mensen blij.”

Dat het de voorbije weken erg druk was, blaast Saskia Ottevaere (48) wanneer ze ons bij Light & More een koffie serveert. De Ingelmunsterse is al een tiental jaar in het wereldje actief en voor heel wat lokale overheden en ondernemers hét aanspreekpunt om hun stads- of gemeentecentrum of handelszaak in een warme kerstsfeer onder te dompelen.

“Wij ontwerpen, produceren, monteren, verhuren en verkopen kerst- en sfeerverlichting”, legt Saskia uit. “Met de huidige eindejaarsperiode als zwaartepunt. We starten elk jaar begin oktober met de opbouw en gaan tot net voor Kerstmis door. Midden januari start de afbraak en die loopt meestal tot begin februari.”

De rest van het jaar gaat op aan openbare aanbestedingen indienen, projecten uitwerken en nieuwe ideeën opdoen. “Daarvoor trek ik elk jaar in februari naar een grote kerst- en sfeerverlichtingbeurs in Frankfurt. Daar zijn alle mondiale spelers aanwezig en voel ik me als een kind in een snoepwinkel. Onze klanten verwachten ook dat we telkens met innovaties en nieuwe designs op de proppen komen.”

Brugse kerstboom

Dat kerstverlichting ooit haar professionele leven zouden domineren, had Saskia nooit durven denken. “Ik was vroeger actief in de (ver)bouwsector en kreeg toen de vraag om een kerstverlichtingsproject mee in goede banen te leiden. Aangezien ik zelf ook gek ben op deze periode, ging bij mij een lichtje branden. De rest is geschiedenis.”

“De dertien meter hoge kerstboom op de Burg in Brugge hebben wij van a tot z versierd”

Nu staan er elk jaar om en bij de veertig opdrachten op de rol. “Heel wat steden en gemeenten kloppen bij ons aan. Dat gaat van plekken als Avelgem, Wevelgem, Wervik en ons eigen Ingelmunster tot grotere steden als Ieper en Brugge.”

“Die dertien meter hoge kerstboom op de Burg in Brugge? Die hebben wij van a tot z versierd”, klinkt het fier. “Dat moet een van de meest gefotografeerde kerstbomen van ons land zijn. Onze grootste creatie staat dan weer in Zottegem. Daar mochten we een kerstboom van liefst veertien meter aankleden.”

De voldoening die Saskia en haar team – dat tijdens deze piekperiode uit een tiental onderaannemers bestaat – uit hun job halen, is groot. “We zíen letterlijk waar we mee bezig zijn, hé. Elk verhaal dat we in handen nemen, groeit voor onze ogen. En wanneer we de stekker uiteindelijk in het stopcontact kunnen steken en alle lichtjes floepen aan, worden we nog altijd door dat magische gevoel overmand. Het is ons opnieuw gelukt, denk ik dan vaak.”

“We maken er ook een punt van om feilloos werk af te leveren. Daar ligt een van onze grote troeven. We hebben intussen een pak ervaring in huis en wanneer er toch iets defect zou gaan, rukken we zo snel mogelijk uit.”

Slee van de Kerstman

Hoeveel fonkelende lichtjes Light & More elke eindejaarsperiode aan de gevels en over de straten hangt, kan Saskia onmogelijk zeggen. “Het zijn er gewoon ontelbaar veel”, glimlacht ze. “Maar het zullen er al snel een paar tientallen kilometer zijn. Vanaf 15 augustus onderwerpen we onze volledige voorraad aan een uitvoerige testfase, om niets aan het toeval over te laten.”

“Wanneer ik op plaatsen kom waar ons werk in vol ornaat letterlijk voor licht in de duisternis zorgt, voel ik me apetrots”

“En eerlijk: wanneer ik op plaatsen kom waar ons werk in vol ornaat letterlijk voor licht in de duisternis zorgt, voel ik me apetrots. Er bestaat geen mooier compliment dan mensen die ons zeggen dat ons werk toch zo mooi is. Ons missie is eenvoudig: waar we ook aan de slag zijn een kleine sprookjeswereld tevoorschijn toveren.”

De komende jaren wil Saskia Light & More verder laten groeien. “Met een goeie verhouding tussen prijs en kwaliteit voorop. We willen ons trouw klantenbestand jaar na jaar kunnen verrassen.”

En heeft Saskia zelf ook de nodige lichtslingers opgehangen? “Natuurlijk”, glundert ze. “In mijn thuis staat een grote, felverlichte kerstboom. Én de slee van de Kerstman. Ik kom altijd met een brede glimlach thuis.”

Een creatie van Light & More in Brugge. © GF