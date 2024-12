West-Vlaamse centrumsteden werken samen met Noord-Franse partners om handelskern te versterken

Veertien steden en vijf ondersteunende organisaties uit de grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen bundelen de krachten om hun handelskern te versterken. “We kunnen veel leren van elkaar. We delen bezorgdheden zoals leegstand, maar ook de ambitie om onze stadscentra nog attractiever te maken.”

In het stadhuis van Roeselare werd dinsdagmiddag het gloednieuwe project COMMERCE! voorgesteld. Een grensoverschrijdend project waar naast de West-Vlaamse centrumsteden Kortrijk, Brugge, Ieper, Oostende en Roeselare ook verschillende steden uit Noord-Frankrijk en Henegouwen in meestappen. “De lokale handel en horeca spelen een cruciale rol voor steden en gemeenten. De retailsector staat de jongste jaren om diverse redenen sterk onder druk. Dit leidt onder meer tot een toename van leegstand, een verschraling van het aanbod en minder attractieve kernen”, aldus Liederik Cordonni die de verschillende steden binnen COMMERCE! samenbracht.

Door te leren van elkaars sterktes willen de verschillende partners hun handelskern versterken. “Binnen het project COMMERCE! zullen de partners lokale handelaars coachen en inspireren. Met een laagdrempelige retailscan zullen handelszaken gescreend worden en zullen winkeliers tips krijgen om hun zaak verder te optimaliseren”, aldus Cordonni. Ook winkeliers die hun zaak willen overdragen of zoeken naar een opvolger zullen hierbij geholpen worden. Via een aanbod van grensoverschrijdende pop-up locaties krijgen handelaars die willen groeien de kans om te experimenteren in nieuwe markten. Daarnaast krijgen handelaars over de grenzen heen een aanbod van inspiratiebezoeken en collectieve infosessies voorgeschoteld.

Inspirerend verhaal

Tijdens de kick-off van het project in Roeselare deden vertegenwoordigers van de deelnemende steden al inspiratie op. Met een treintje kregen ze een rondleiding door het stadscentrum en bij de lancering luisterden ze naar het inspirerende verhaal van Madeleine Hoet. Zij opende vrijdag nog haar vernieuwde optiekzaak langs de Ooststraat. “Daarbij kon ik rekenen op verschillende premies vanuit de stad. Tijdens werken palmden we een pop-up langs de overkant van de straat in”, aldus de jonge onderneemster.

Het grensoverschrijdend project wordt de komende drieënhalf jaar verder uitgerold. Inmiddels staan er al verschillende infosessies gepland voor de lokale handelaars. Zo is er op 6 januari een infosessie voor de handelaars in het Franse Lille, op 6 februari worden de plannen uitgelegd aan de handelaars in Ieper. “We staan nog aan de start van het project en we moeten nog heel vaak de koppen bijeensteken. Maar we zijn er van overtuigd dat we met Commerce! een grote stap zetten naar attractieve stadskernen”, aldus Cordonni. Dat beaamt ook Kris Declercq (CD&V), burgemeester van Roeselare. “We kunnen veel van elkaar leren. We delen bezorgdheden, maar ook ambities.”