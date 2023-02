West-Vlaams stadsspel Urban Hunt wil Nederland veroveren: “Dit verhaal kan overal ter wereld uitgerold worden”

Urban Hunt, een interactief stadsspel waarbij spelers op een unieke manier een stad leren kennen, wil dit jaar internationaal doorbreken. Klaas Lannoy (32) en Roel Vaneyghen (32) uit Zonnebeke stonden vijf jaar geleden aan de wieg van het initiatief en richten nu hun pijlen op Nederland. “Ons verhaal is universeel.”

Klaas Lannoy en Roel Vaneyghen zijn twee jeugdvrienden die al hun hele leven wat competitie niet uit de weg gaan. “Roel, een software-ontwikkelaar, schreef een programma waarmee je De Slimste Mens ter Wereld thuis kon spelen”, legt Klaas uit.

“Het leek ons leuk om het spel op dorpsniveau te organiseren en zo lieten we in 2016 en 2017 twintig mensen uit Geluveld en Beselare (deelgemeenten van Zonnebeke, red.) het tegen elkaar opnemen. Een enorm succes, want de finale lokte toen een bomvolle zaal.” Dat deed bij de twee ondernemers een lichtje branden. “We hadden snel door dat een goed uitgewerkt concept, in combinatie met toegankelijke software, heel veel potentieel heeft.”

Start in Ieper en Gent

Zo zag in het najaar van 2018 het stadsspel Urban Hunt het levenslicht. “We gingen in Ieper en Gent van start. Ons idee sloeg meteen aan bij vriendengroepen, bedrijven en scholen, al was het aanvankelijk nog erg basic: we lieten deelnemers naar codes doorheen de stad zoeken.”

“We willen van Urban Hunt dé referentie onder de stadsspelen maken”

Tijdens de jaren die daarop volgden, bleven Klaas en Roel aan Urban Hunt schaven. “We hadden door dat het verhaal schaalbaar was. Wat in Ieper en Gent werkte, kon zeker ook in andere steden aanslaan.” Nu moeten deelnemers op een twintigtal plaatsen in een stad vragen oplossen of uitdagingen aangaan. Zo verdienen ze punten.”

© Urban Hunt

Sinds begin 2022 is Urban Hunt de voltijdse job van de boezemvrienden en worden ze voor het uitwerken bijgestaan door een team van een vijftal jobstudenten.

“Zij gaan voor ons op pad, bedenken mee de vragen en brengen elk stadsspel in kaart. Ze zijn onze oren en ogen, al wordt alles uiteraard tot in de kleinste details gecheckt. Urban Hunt moet volledig kloppen. Het duurt gemiddeld drie maanden om een nieuwe stad volledig op punt te zetten. En we monitoren ook steeds: als er iets in het straatbeeld verandert, moeten we dat weten.”

12 euro per persoon

Urban Hunt spelen, is erg democratisch. “Het kost gemiddeld 12 euro per persoon, maar daarvoor heb je al snel twee uren plezier en ontdek je een stad. Door de combinatie van gebruiksvriendelijke software, de duidelijke link met de stad, het feit dat je met je smartphone kan spelen en de lage prijzen springen we uit het brede pak van stadsspelen.”

© Urban Hunt

Vandaag is Urban Hunt in tien Vlaamse steden te spelen – waaronder Ieper, Brugge, Kortrijk en Roeselare – en lopen er ook projecten in de Nederlandse steden Amersfoort, Middelburg en Maastricht. “Daar willen we dit jaar nog grote stappen zetten”, benadrukt Klaas.

“We hebben nu al veel Nederlandse klanten die hier in België Urban Hunt komen spelen, we willen hen nu ook bedienen in hun eigen land. Ons verhaal is universeel en kan overal ter wereld uitgerold worden. We willen van Urban Hunt dé referentie onder de stadsspelen maken.”