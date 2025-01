“Straks kun je ook je Dasty in Izegem kopen”: nieuwe Wibra-vestiging opent in april op het Frunpark in Izegem

Discounter Wibra opent in de eerste helft van april een vestiging in het Frunpark in Izegem. In het pand tussen Bel&Bo en Hubo starten straks de inrichtingswerken. Het wordt de negende vestiging van Wibra in West-Vlaanderen. “We kennen het Frunpark en geloven hard in dit nieuw filiaal”, zegt Claudine Nachtergaele.

Bedoeling is dat Wibra Izegem in de eerste helft van april zal starten. “Het Frunpark biedt een mooie mix aan winkels en we denken dat wij daar zeker tussen horen. Er zijn ook al collega’s die op budgetklanten inzetten, maar daar is voor ons dus zeker ook plaats.”

In het pand waar vroeger Pronti zat, goed voor een bruto-oppervlakte van 638 vierkante meter, zal straks een Wibra-vestiging met een netto-winkeloppervlakte tussen de 450 en 500 m² verrijzen. “Dat biedt ons voldoende ruimte om onze producten mooi te presenteren.”

“We zijn ook tevreden over onze winkel in Roeselare, die in 2022 heropend is”

Schoonmaakmiddel Dasty is wellicht het bekendste merk van keten van Nederlandse origine. “We hebben daarvoor de exclusiviteit voor de Benelux”, gaat Claudine Nachtergaele, Country Manager Wibra België, verder. “Maar ons aanbod is erg breed en richt zich vooral op de ‘manager van het gezin’ en dat is meestal toch nog de vrouw. Naast de schoonmaakproducten, een keukenassortiment en woondecoratie en -artikelen is er ook al een groot aanbod aan textiel: van sokken over ondergoed tot bovenkledij, voor kinderen, dames en heren.”

Warmte uitstralen

In Wibra Izegem zouden vier tot vijf mensen aan de slag gaan. “De exacte openingsdatum zullen we pas later kunnen communiceren, maar we mikken op de eerste helft van april.”

Met Wibra Izegem zullen er in België 61 vestigingen zijn waarvan 43 in Vlaanderen. In West-Vlaanderen kun je al terecht in Oostende (2), Brugge, Knokke-Heist, Blankenberge, Roeselare, Waregem en Menen. “In oktober 2020 hebben we met Wibra België een doorstart gemaakt”, keert Claudine Nachtergaele nog even terug in de tijd. “Toen is ook Wibra Roeselare even gesloten, maar in 2022 zijn we daar heropend. Die winkel doet het goed, we maken ons sterk dat we onze vestiging in Roeselare niet zullen kannibaliseren door ook in Izegem te openen.”

“Een discountwinkel hoeft niet saai te zijn en koud aan te voelen, we willen dat het interieur van onze winkels warmte uitstraalt”

“Ondertussen hebben we ons ook helemaal opnieuw in de markt gezet, er waait een nieuwe wind en er is een nieuw concept. Een discountwinkel hoeft niet saai te zijn en koud aan te voelen, we willen dat het interieur van onze winkels warmte uitstraalt. De mensen moeten een goed gevoel krijgen als ze bij ons komen shoppen. We mikken op de budgetklant, voor wie winkelen bij ons een noodzaak is, maar ook op de koopjesklant. De jonge mama met twee kindjes die beseft dat niet alles duur hoeft te zijn en zo wat centen kan uitsparen om eens een reisje te maken. Ons assortiment is ook vernieuwd, heel wat jonge mensen werken bij ons op de aankoopdienst en we zorgen dat we mee zijn met de jongste tendensen.”