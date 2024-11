Opvallende wervingscampagne met nieuwe bloedgroep ‘AZ O+’ bij AZ Oostende

Het AZ Oostende is op zoek naar nieuwe medewerkers en dat doen ze met een knipoog : een ludiek campagne rond de bloedgroep ‘AZ O+’ met personeelsleden in de hoofdrollen.

Met 2000 personeelsleden is het AZ Oostende de grootste werkgever in de badstad. “Er zijn jaarlijks 200 nieuwe medewerkers, vervanging voor mensen die met pensioen gaan. Op dit moment zijn er 30 à 40 vacatures. Dat aantal neemt niet af, want er kwamen nieuwe diensten, zoals de medische oncologie. Straks komt er ook één spoeddienst. Er is dus voortdurend nood aan nieuwe medewerkers van alle soorten profielen”, duidt Ellen De Ruwe (directeur HR). Ze zoeken verpleegkundigen, leidinggevenden, financiële experts en schoonmakers. “We zoeken gepassioneerde professionals en zijn ook niet beroerd om mee te investeren in hun opleiding of omscholing”, luidt het. “We zijn nu één jaar na de fusie en wilden ons uniek DNA in de kijker zetten. In de nieuwe campagne tonen we wie we zijn : we durven en werken met impact voor de patiënten, de collega’s en de maatschappij. AZ Oostende maakt het verschil.”

Nieuwe bloedgroep

De nieuwe campagne om bestaande medewerkers te inspireren en nieuwe mensen aan te trekken draait rond ‘bloedgroep AZ O+’. “O Positief, die mooie woordspeling konden we niet laten liggen”, luidt het. Met affiches, auto’s en een bakfiets met stickers, via filmpjes op sociale media en verhalen op de website wordt ‘AZ O+’ in de kijker gezet. In de ludieke filmpjes wordt bij patiënten vastgesteld dat ze bloedgroep AZ O+ hebben, waarna men ze uitnodigt om te komen werken in het ziekenhuis. De acteurs zijn personeelsleden. Vivi Fiers is één van hen : “Ik ben directiesecretaresse en speel in één van de filmpjes een schoonmaakster. Andere collega’s spelen dan weer zichzelf. Ik heb niet geaarzeld om deel te nemen en om die positieve boodschap mee uit te dragen. De opnames namen een hele dag in beslag en ik ben erg tevreden over het resultaat.”