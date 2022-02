Jobdag van Plopsa lokt heel wat sollicitanten in De Panne, nog 500 open vacatures

Om de 500 beschikbare vacatures in te vullen, organiseerde de Plopsa Group voor Plopsaland De Panne woensdag een jobdag.

Veel werk in het pretpark

Jessica Vervaque, Human Resource Manager België – Nederland, was tevreden over de mooie opkomst van sollicitanten, maar het had volgens haar toch net iets beter gekund. “Momenteel telt Plopsa De Panne 285 medewerkers in vast dienstverband en daarnaast een pool van seizoensmedewerkers, interimkrachten en studenten. Maar we zoeken nog 500 extra medewerkers. Het gaat vooral om pretparkmedewerkers, dat zijn de mensen die de attracties bedienen, animatie opnemen, frontoffice-medewerkers, maar ook horecaprofielen en medewerkers in de shops. Verder zoeken we ook enkele administratieve profielen zoals IT, sales, een payrollmedewerker.”

Reddersopleiding

De redders in het aquapark zijn moeilijk in te vullen. “Daarom organiseert Plopsa een reddersopleiding in eigen bad van 11 tot 15 april, en de opleidingskost wordt terugbetaald bij tewerkstelling. Woensdag hebben zich al enkele kandidaten ingeschreven voor deze cursus, en dat stemt ons hoopvol voor deze knelpuntvacature!”, gaat Jessica verder.

Om Franstaligen te stimuleren en te helpen, organiseert Plopsa in maart ook Nederlandse lessen

“Ik wil ook even benadrukken dat we hierbij veel steun krijgen vanuit Frankrijk. De meeste sollicitanten komen uit Frankrijk en eigen regio, maar iedereen is welkom, en er zijn vacatures voor alle leeftijden. Ook voor oudere kandidaten, het speelt soms in hun voordeel dat ze door hun maturiteit extra vertrouwen uitstralen. Om Franstaligen te stimuleren en te helpen, organiseert Plopsa in maart ook Nederlandse lessen.”

Horecaopleiding

“Binnenkort start er een horecaopleiding in samenwerking met de VDAB waarbij werkzoekenden gedurende 8 dagen een opleiding krijgen op de werkvloer in Plopsaland De Panne. Dat gaat van het correct dekken van een tafel tot het maken van bereidingen, maar ook verkooptechnieken en keukenhygiëne worden uitgebreid besproken. De opleiding wordt telkens beëindigd met een officieel afsluitmoment met attestuitreiking. Naast deze opleiding tot ‘Polyvalente Medewerker Horeca’ bekijken Plopsa en VDAB ook de mogelijkheden om in de toekomst een voor Vlaanderen unieke opleiding ‘Polyvalente Pretparkmedewerker’ op te zetten en de ultieme droom van onze CEO Steve Van den Kerkhof is een Plopsa Academie oprichten!”

Ik vind de werkomgeving en de collegiale sfeer hier leuk – Zoë Deduytschaever

Zoë Deduytschaever (20) stond opnieuw in de sollicitantenrij. “Sinds 2017 werk ik hier elke zomervakantie als jobstudente: één jaar bij Food & Beverage, de andere jaren bij de ‘Operations’ om de attracties te bedienen. Nu ben ik even gestopt met mijn opleiding orthopedagogie en bied ik mij opnieuw aan. Ik vind de werkomgeving en de collegiale sfeer hier leuk. Deze keer twijfel ik een beetje of ik opnieuw voor ‘Operations’ zou kiezen of voor Plopsaqua… Het is ook mooi meegenomen dat je als Plopsa-medewerker een Teamcard krijgt waarmee je alle Plopsa-parken kunt bezoeken, en ook Bellewaerde, de Efteling. We krijgen ook korting op aankopen in het park, net als inwonende gezinsleden.”