Jobbeurs lokt veel volk naar Coretec Dôme

De Coretec Dôme, zeg maar de basketarena van BC Filou Oostende, vormde het decor voor een grote job- en opleidingsbeurs. De organisatie was in handen van de VDAB, het Economisch Huis en BCO. Liefst 66 potentiële werkgevers tekenden present, gaande van overheidsinstellingen, zoals de lokale besturen van Middelkerke, Bredene en Oostende, en de lokale en federale politie, tot woonzorgcentra, het CAW en privéondernemingen. Bijna 800 werkzoekenden kwamen langs. “Werkgevers en werkzoekenden kunnen tijdens de beurs fysiek en in goede omstandigheden met elkaar in gesprek gaan”, zegt Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen. “Als voor sommige werkzoekenden blijkt dat zij nood hebben aan een opleiding vooraleer ze aan de slag kunnen in de gewenste job, dan kunnen ze zich meteen ter plaatse inschrijven voor deze opleiding.” (TVA/ foto TVA)