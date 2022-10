IN KAART 1 op 4 kustinwoners krijgt vervangingsinkomen: Oostende heeft hoogste sociale bijstandsuitkering

Begin 2020 kreeg 1 op de 4 kustinwoners een vervangingsinkomen. Dat kan gaan om een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, pensioen of werkloosheid. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Dat komt vooral omdat gemeentes zoals Koksijde een oudere bevolking heeft, die een pensioenuitkering ontvangt. Maar Oostende staat in 2022 op de eerste plaats van Vlaanderen met 6,4 procent van de bevolking, die een sociale bijstandsuitkering kreeg.

Begin 2020 ontvingen 1,86 miljoen inwoners van het Vlaamse Gewest een vervangingsinkomen. Dat is bijna 1 op de 3. Vaak gaat het over een pensioenuitkering (bij 1,41 miljoen pers.) en daarbij zijn de vrouwen in de meerderheid. Een uitkering krijgen voor arbeidsongeschiktheid (362.000 pers.) of werkloosheid (96.200 pers.) komt heel wat minder voor.

Maar het aantal personen dat een vervangingsinkomen krijgt, ligt heel wat hoger in de kustgemeenten dan in de rest van Vlaanderen. Dat verschil is ook duidelijk binnen onze provincie. Aan de kust gaat het gemiddeld over 1 op de 4 inwoners, die een vervangingsinkomen krijgt. In Koksijde ging het zelfs om 48 procent van de inwoners. Dat heeft vooral te maken met de oudere leeftijdstructuur en bijgevolg een hoger aantal pensioenuitkeringen binnen de gemeentes.

Sociale bijstandsuitkering

Niet alleen het aantal personen dat een pensioenuitkering krijgt, ligt hoger in West-Vlaanderen. Maar ook het aantal personen met sociale bijstandsuitkering scoort naast de centrumsteden opvallend hoog in onze provincie. Het gaat bijvoorbeeld over personen, die een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een integratietegemoetkoming krijgen.

In Oostende lag in 2022 het aandeel van de bevolking, dat een sociale bijstandsuitkering krijgt met 6,4 procent het hoogste. Daarna volgen Mesen, Poperinge, Blankenberge, Ieper en Menen met aandelen tussen de 5 en 6 procent.