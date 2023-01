Elke dag naar Disneyland Parijs? Pretpark organiseert jobdag in Rijsel op zoek naar Belgische werknemers

Ooit gedroomd van een job in Disneyland Parijs? Dan is het nu je kans, want op dinsdag 7 februari wordt er een jobdag in Rijsel georganiseerd om Belgische werkkrachten te vinden voor hun vestiging in Marne-La-Vallée, vlakbij Parijs. Het bedrijf ‘The Walt Disney Company Belux’ wil zowel Franstalige als Nederlandstalige profielen voor in de toeristische sector en horeca aantrekken.

Disneyland Parijs, een van de belangrijkste pretparken in Europa, start de jaarlijkse wervingscampagne. Het bedrijf viert dit jaar zijn dertigste verjaardag en er opent ook een gloednieuw gebied ‘Marvel Avengers Campus’. Omdat ze de hoogste kwaliteit willen geven aan hun bezoekers om de ‘Disney magie’ tot leven te wekken, gaan ze opnieuw op zoek naar nieuwe werkkrachten over heel Europa en dus ook uit België.

Op dinsdag 7 februari organiseert Disneyland Parijs vanaf 8.30 uur een wervingsevenement in Rijsel om Belgische kandidaten in de toeristische sector en horecagelegenheden aan te trekken om te werken in Marne-La-Vallée, vlakbij Parijs. Daar kunnen de kandidaten op een aangename manier kennismaken met de recruiters. Wie wil kan de dag zelf nog solliciteren en eventueel naar huis vertrekken met een aanbod.

Opleiding

Wie voor Disneyland Parijs komt werken zal volledig geïntegreerd worden in het bedrijf en in een opleiding ondergedompeld worden in de Disneywereld. Het bedrijf biedt indien mogelijk ook de nodige accommodatie aan in de buurt van het resort voor de mensen, die niet in de onmiddellijke regio van Parijs wonen.

De contracten voor receptie en hotelmanagement kunnen zowel voor beginners als ervaren personeel zijn met een minimumleeftijd van 18 jaar. Deze contracten zijn over het algemeen slechts voor een bepaalde duur voor een periode van twee tot acht maanden, gaande van februari tot en met augustus, waarbij juli en augustus uiteraard de belangrijkste maanden zijn. Meer informatie of solliciteren kan via deze link.