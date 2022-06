Eerste jobdag voor ‘Engelsche kerkhoovn’: “We zoeken niet alleen hoveniers”

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) organiseerde zaterdag een jobdag op Ypres Reservoir Cemetery, bij het kantoor aan de Elverdingestraat in Ieper.

“Het is de eerste keer dat we een jobdag organiseren. Een twintigtal vacatures raakt moeilijk ingevuld, onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt HR-manager Stefanie De Man. “Het zijn vacatures voor onze vestiging in de streek van Ieper, waar we meer dan 175 begraafplaatsen onderhouden. We zoeken niet alleen hoveniers, maar ook een preventieadviseur, boekhoudkundig assistent en aankoopdirecteur. Die laatste vacature staat al meer dan vijf maanden open.”

“Omdat zo’n jobdag nieuw is voor ons, stonden we hier met een klein hartje. Uiteindelijk kunnen we wel van een succes spreken: er zijn heel wat mensen langsgekomen voor uitleg en een brochure. Ze kwamen uit de omgeving van Ieper en zelfs uit Wervik en Menen. Wij hebben een grote zichtbaarheid en zijn trots om hier te kunnen werken. Iedereen kent de Engelsche kerkhoovn. Het is meer dan zomaar een job.”

Groener gras

Medewerkers van de CWGC gunden de bezoekers een blik achter de schermen en lieten het materiaal zien waarmee ze aan de slag gaan. “Bij de CWGC is het gras echt groener”, zegt woordvoerster Louise Dujardin. “De medewerkers dragen dagelijks met hart en ziel bij tot een nobel doel. Vandaag, meer dan een eeuw nadat we voor het eerst begonnen, gaat ons werk verder. Dankzij onze medewerkers, helpers en vrijwilligers die ons unieke culturele, tuinbouwkundige en architecturale erfgoed bewaren en ervoor zorgen dat de verhalen van degenen, die zijn gestorven, worden verteld.” (TP)