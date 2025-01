Daikin schroeft economische werkloosheid nog eens op door tegenvallende verkoop warmtepompen

De vraag naar warmtepompen blijft tegenvallen, en dat laat zich opnieuw voelen in de Daikin-fabriek in Oostende. Terwijl werknemers nu al twee dagen per week werkloos waren, komen daar tot eind maart nog eens vijf extra stempeldagen bij. Het gevolg: minder inkomen en meer zorgen over de toekomst. Hoe gaat Daikin om met deze crisis? Wij legden ons oor te luisteren.

Door de tegenvallende vraag naar lucht en warmtepompen zal de economische werkloosheid in de eerste drie maanden van 2025 worden uitgebreid. In 2024 werd de productie al stilgelegd op vrijdagen, maar vanaf januari 2025 wordt ook op maandagen niet meer gewerkt. Dit komt neer op 36 dagen economische werkloosheid in het eerste kwartaal. In totaal worden zo’n 830 vaste werknemers getroffen door de beslissing.

Volgens de directie van Daikin is de maatregel noodzakelijk om in te spelen op de stagnerende verkoopcijfers. “De vraag naar warmtepompen blijft onder de verwachtingen, en een snelle verbetering is niet in zicht,” aldus woordvoerder Sofie Sap. “Het is een moeilijke beslissing, maar de huidige verkoopcijfers laten ons geen andere keuze”, zegt Wim De Schacht van Daikin Europe. “We proberen rendabel te blijven opereren zonder dat mensen hun werk verliezen. Ontslagen zijn niet aan de orde.”

Vraag naar warmtepompen blijft uit

De fabriek in Oostende, die al 50 jaar bestaat, produceert vooral warmtepompen voor woningen. Maar Europese consumenten zijn aarzelend om de overstap te maken van traditionele gasboilers naar warmtepompen, ondanks hun energie-efficiëntie. Volgens De Schacht zijn er meerdere oorzaken voor deze trend. “De elektriciteitsprijs in België ligt vier keer hoger dan de gasprijs. Dat maakt warmtepompen minder aantrekkelijk voor veel huishoudens. Daarnaast spelen ook economische onzekerheden, zoals inflatie en hoge rentes, een grote rol.”

Daarnaast hebben grote Europese landen, zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, hun plannen om sneller gasboilers te vervangen, afgezwakt. Dit ondermijnt het vertrouwen van consumenten en zet een rem op investeringen in duurzame verwarming.

Onrust

Voor de werknemers van Daikin betekent minder werk ook een lager inkomen. “Het is voor veel gezinnen zwaar”, laat ABVV-Metaal-secretaris Henk Deprez in een aankondiging weten. “Er is geen sprake van ontslagen, maar de onzekerheid groeit.”

Volgens de directie van Daikin blijft ontslag inderdaad de laatste optie. De Schacht begrijpt dat dit onrust veroorzaakt onder werknemers. “Ja, mensen zijn ongerust, en dat is terecht. We zitten in een situatie waarin veel onzekerheden meespelen. Wat we kunnen doen, is transparant zijn en benadrukken dat we alles doen om de verkoop te stimuleren”, benadrukt hij ernstig. “Mensen zullen minder verdienen door deze werkloosheidsdagen. Wij proberen als werkgever een stuk bij te passen bovenop de officiële werkloosheidsuitkering, zodat de impact op het inkomen beperkt blijft. Maar we kunnen niet alle verliezen compenseren.”

Vooruitzichten blijven onzeker

Hoewel Daikin benadrukt dat de huidige situatie tijdelijk is, blijft de ongerustheid groot. “De vraag is moeilijk te voorspellen, en economische werkloosheid zal ook na maart mogelijk blijven,” zegt De Schacht. “De situatie evolueert constant. Voorlopig plannen we deze werkloosheidsdagen tot eind maart, maar afhankelijk van de vraag kan dat worden verlengd. We willen flexibel blijven en ons voorbereiden op een eventuele heropleving.”

De fabriek in Oostende, waar naast warmtepompen ook andere producten worden gemaakt, draait voorlopig dus verder op een lager pitje. “Hoewel de vraag naar airconditioners stabiel blijft, weegt de tegenvallende verkoop van warmtepompen zwaar door. We hebben hier ooit 600 tijdelijke werknemers gehad, maar die zijn allemaal weg. Toch is er nog altijd vraag naar onze producten, ook al is die nu beperkt”, legt De Schacht uit. “We hopen dat de situatie in 2025 verbetert, maar garanties zijn er niet. Het enige dat we kunnen doen, is zo goed mogelijk inspelen op de markt en klaar zijn voor de groei zodra die terugkeert.”

Toch blijft het bedrijf hoopvol. De Europese klimaatdoelstellingen tegen 2030-2040 vereisen een verschuiving van gas naar elektriciteit.